30 років українського кіно: у Києві покажуть близько 40 стрічок, знятих за роки незалежності України

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2021 представить ретроспективу 30 років українського кіно.

Кінопокази відбуватимуться з 28 серпня по 1 вересня о 19:00 та 22:00 у "Софії Київській".

Глядачі протягом п’яти днів зможуть переглянути близько сорока стрічок, які поєднані у десять цікавих "кінобукетів".

Серед стрічок:

"Сокира" (1995) Володимира Тихого, "

"Поміж тіней" (2019) Олександра Стоколенка,

"Проти сонця" (2004) та "Присмерк" (2013) Валентина Васяновича,

"Мама померла в суботу на кухні" (2009) та "Слава" (2020) Максима Васяновича,

"Літа мої…" (2013) Володимира Гончарова,

"Помин" (2012) Ірини Цілик,

"Мандрагора" (2014) Марисі Нікітюк та інші.

"Тема фестивалю – "Ми. Між минулим і майбутнім", і ми зібрали фільми, які були зроблені за 30 років незалежності України.

Це короткі фільми, які отримали нагороди престижних світових фестивалів і почали мандрувати іншими. Стрічка "Проти сонця" Валентина Васяновича, героєм якої є реальний скульптор – це неігровий фільм, але у ньому є і ігрова форма.

Дуже пронизливий філософський фільм "Подорожні" Ігоря Стрембіцького – про те, хто ми є в цьому світі. "Йшов трамвай дев'ятий номер" Степана Коваля створено в техніці пластилінової анімації", – розповідає програмний директор фестивалю Володимир Войтенко.

Після кінопоказів можна буде поспілкуватися з авторами фільмів та кінодіячами.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.