30 років українського кіно: у Києві покажуть близько 40 стрічок, знятих за роки незалежності України

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2021 представить ретроспективу 30 років українського кіно.
Кінопокази відбуватимуться з 28 серпня по 1 вересня о 19:00 та 22:00 у "Софії Київській".
Глядачі протягом п’яти днів зможуть переглянути близько сорока стрічок, які поєднані у десять цікавих "кінобукетів".
Серед стрічок:
- "Сокира" (1995) Володимира Тихого, "
- "Поміж тіней" (2019) Олександра Стоколенка,
- "Проти сонця" (2004) та "Присмерк" (2013) Валентина Васяновича,
- "Мама померла в суботу на кухні" (2009) та "Слава" (2020) Максима Васяновича,
- "Літа мої…" (2013) Володимира Гончарова,
- "Помин" (2012) Ірини Цілик,
- "Мандрагора" (2014) Марисі Нікітюк та інші.
"Тема фестивалю – "Ми. Між минулим і майбутнім", і ми зібрали фільми, які були зроблені за 30 років незалежності України.
Це короткі фільми, які отримали нагороди престижних світових фестивалів і почали мандрувати іншими. Стрічка "Проти сонця" Валентина Васяновича, героєм якої є реальний скульптор – це неігровий фільм, але у ньому є і ігрова форма.
Дуже пронизливий філософський фільм "Подорожні" Ігоря Стрембіцького – про те, хто ми є в цьому світі. "Йшов трамвай дев'ятий номер" Степана Коваля створено в техніці пластилінової анімації", – розповідає програмний директор фестивалю Володимир Войтенко.
Після кінопоказів можна буде поспілкуватися з авторами фільмів та кінодіячами.
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