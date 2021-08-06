Що там у кіно: Другий "Червоний" та четвертий "Кендімен", нова стрічка Дмитра Томашпольского, екранізація середньовічної лицарської поеми і ще 2 фільми серпня

Останній літній місяць, що зазвичай розглядається прокатниками як вдалий час для "неліквідних" релізів, насичений прем'єрами довгоочікуваних стрічок, відкладених рік тому внаслідок пандемії.

Ці стрічки варто подивитися у кінотеатрах у серпні 2021 року.

З 8-го серпня

"Наш батько"

режисер Клаудіо Ноче

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Фільм, назву якого, відповідно до італійського оригіналу, що відтворює початок головної християнської молитви, варто було перекласти як "Отець наш".

Він відноситься до тих картин, які не отримали значущих нагород, потрапили наче в сліпу зону фестивалів і уваги кінокритиків, і тому їх легко пропустити. Однак для глядача, який вирішить дати йому шанс, може поповнити найбільш яскраві враження за рік.

Картина Клаудіо Ноче була представлена ​​на декількох кінофестивалях, включаючи Венеційський МКФ. Проте отриманий Пьерфранческо Фавіно, що зіграв у ньому, Кубок Вольпі аж ніяк не відображає її достоїнств.

Оповідь, дія якої розгортається в "свинцеві сімдесяті", показує протистояння терористів і правоохоронців очима десятирічного сина поліцейського інспектора. Майже відрізаний від навколишнього світу через стан облоги, в якому перебуває його сім'я, знемагаючий від страху за батька, він знайомиться з підлітком, який, здається, втілює його мрії про ідеального друга – чарівного, безтурботного, сміливого і, очевидно, такого, що належить до зовсім іншого соціального кола.

Картина Клаудіо Ноче, що нагадує то романи про Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, то новели німецьких романтиків про таємничих двійників, передає нашу тугу за дружнім єднанням і суспільній гармонії.

З 12 серпня

"Інстазірка"

режисер Магнус фон Горн

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Один з найбільш популярних польських фільмів минулого року присвячений фітнес-тренеру і мотиваційному спікеру, красуні і зірці соціальних мереж.

Настільки блискуче поєднання ідеальної зовнішності, матеріального достатку і популярності змушує глядача підозрювати, що приватне життя цієї героїні нашого часу сповнене скорботи.

Незабаром вона сама підтверджує це, виклавши, до великого незадоволення рекламодавців, селфівідео про душевні переживання, пов'язані з відсутністю близької людини.

Однак визнання лише надихає шанувальників, надавши ідеального образу їх улюблениці більшу людяність. Пожинаючи плоди нового успіху, героїня виявляє, що в неї з'явився переслідувач.

Нібито покликаний розкрити ілюзорність історій успіху в стилістиці сторіз, фільм фон Горна оповідає про самотність і невпевненість, які людина намагається приховати зовнішніми прикметами благополуччя в будь-яку епоху і з рівною марністю.

З 19 серпня

"Сторонній"

режисер Дмитро Томашпольський

Стрічка одного з найбільш своєрідних українських режисерів, яка на подив успішно провела ковідний рік, відзначившись на 22-х міжнародних кінофестивалях від Японії до Бразилії і отримавши дюжину нагород, виходить у вітчизняний прокат.

Нова робота Томашпільського балансує на межі детектива і хоррора, сатири на сучасну цивілізацію і притчі про кризу самоідентифікації.

У центрі сюжету – розслідування, яке веде інспектор Глухівська, що славиться своєю здатністю розкривати найбільш заплутані злочини. Однак зникнення команди синхронного плавання в повному складі прямо під час виступу ставить в безвихідь навіть її.

Більш того, по мірі виявлення нових подробиць справи Глухівська виявляє щось, що має несподіване відношення до неї самої.

З 24 серпня

"Червоний. Без лінії фронту"

режисер Заза Буадзе

Фільм Зази Буадзе "Червоний", що вийшов на екрани в 2017-му році, вдостоївся вельми прохолодних відгуків кінокритиків. При бюджеті в 22 мільйони гривень зібрав в прокаті досить скромну навіть для вітчизняної картини суму в 3,1 мільйона.

Однак немає настільки поганого комерційного результату і настільки низького художнього рівня, який був би здатний перешкодити представникам жанру українського патріотичного кіно – бюджет нової стрічки про пригоди командира УПА Червоного склав уже 44 мільйони гривень.

При цьому нова картина Буадзе є чи не першим вітчизняним прикладом приквелу. Дія починається в 1930-х, розповідаючи про подвиги Данила Червоного, які зробили його легендою націоналістичного підпілля і кошмаром для радянських каральних органів. Представником останніх стає друг юності Червоного, спокушений більшовицькою пропагандою.

Вже під час Другої світової цим двом, хорунжому УПА і капітану НКВД, доводиться вступити в протистояння на полях невидимого фронту.

З 26 серпня

"Кендімен"

режисер Ніа ДаКоста

Фільм афроамериканки Ніа ДаКоста, чий дебют 2018-го року "Маленький ліс" завоював ряд нагород престижних фестивалів незалежного кіно, є не ремейком, як про це повідомляється у низці матеріалів, а продовженням однойменної картини Бернарда Роуза, що стала одним з найбільш вдалих фільмів жахів 90-х.

Взагалі-то, у "Кендімена" 1992-го року вже виходили два сиквели, однак через свій вкрай низький рівень вони пройшли практично непоміченими. Нове ж звернення до образу кровожерної примари з гаком замість руки обіцяє стати по-справжньому помітним зразком жанру.

Співавтором сценарію і одним з продюсерів картини виступив Джордан Піл, автор видатних стрічок "Забирайся" і "Ми", моторошних, пронизаних іронією хоррор-інтерпретацій расової та соціальної проблематики.

Дія оригінального фільму розгорталася в сумнозвісному районі Чикаго Кабріні-Грін, задуманому як зразковий житловий комплекс, що перетворився у осередок бідності, народженого безправ'ям бунту і кримінального свавілля (у літературному першоджерелі, оповіданні Клайва Баркера "Заборонене", йшлося про нетрі Ліверпуля).

Метафорою цього скорботного породження некомпетентного міського планування, безвілля влади і соціальних протиріч і поставав безжалісний Кендімен.

Нова картина оповідає про часи, які начебто вигнали бісів попередніх десятиліть. Кабріні-Грін, що піддався радикальній джентрифікації, нині заселений процвітаючими представниками середнього класу і богемою. Однак головний персонаж стрічки, затребуваний художник, знайомиться зі старожилом району, який відкриває для нього завісу над похмурими таємницями минулого.

Повний творчої наснаги, герой вирішує присвятити Кендімену нову серію робіт, уявивши, що готовий безпосередньо зіткнутися з демонами нетерпимості і помсти, що причаїлися в темних куточках торгових центрів і фешенебельних квартир.

"Легенда про Зеленого Лицаря"

режисер Дейвід Лоурі

Фільм Девіда Лоурі є вже третьою кіноадаптацією одного з найбільш значущих творів британського середньовіччя, алітераційної поеми XIV століття "Сер Гавейн і Зелений Лицар".

Майже забута протягом декількох століть через діалектні особливості, що роблять її малозрозумілою навіть для англомовних читачів, вона знову здобула популярність завдяки зусиллям літературознавців, які оголосили її перлиною національної літератури, що відобразила перехід від епічних сказань і героїчних лицарських романів до творів, зосереджених на описах не станової моралі й військових пригод, а особистих переконань і душевних перетворень.

Особливою популярністю досі користується переклад на сучасну англійську, здійснений Дж.Р.Р.Толкіном, як і його стаття, в якій він розглядає поему як відображення боротьби між цінностями куртуазності і християнства.

Яку б з різноманітних трактувань цього твору не відтворили автори нової екранізації, в сюжеті вони слідують за першоджерелом. До зали Камелоту, в розпал веселого бенкету за Круглим столом, вступає таємничий Зелений Лицар і кидає господарям виклик: чи не наважиться хтось із них обмінятися з ним ударами.

Урезонити нахабу викликається улюбленець короля Артура і його племінник, сер Гавейн. За пропозицією гостя він завдає удар першим і зносить Зеленому Лицареві голову разом із шоломом. Не похитнувшись, прибулець бере голову під пахву і полишає залу, наказавши серу Гавейну відшукати його через рік та прийняти удар у відповідь.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя.

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