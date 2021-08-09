До 30-річчя Незалежності в Україні запустять арт-потяг ГогольTRAIN. Перший рейс присвятять пам'яті Ройтбурда

З нагоди 30-ї річниці Незалежності України команда ГОГОЛЬFest 13 серпня запустить круїзний мобільний форум молоді в поїзді "ГогольTRAIN".

"ГогольTRAIN" – це перший в Європі арт-потяг.

Він вже зробив декілька рейсів на фестивалі ГОГОЛЬFest в Маріуполь (2019) та Херсон (2020).

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У 2021 році до 30-річчя Незалежності України заплановано шість рейсів з Києва до різних міст на найцікавіші культурні події країни.

Перший – "Київ-Одеса" – буде присвячений пам’яті художника Олександра Ройтбурда.

8 серпня 2021 року він пішов з життя.

Художники, які готують візуальне оформлення, внесли корективи в концепцію, щоб кожен пасажир доторкнутись до того, що творив Олександр Ройтбурд, розповідають творці проєкту.

"ГогольTRAIN" – це не просто засіб пересування країною, це мобільний форум, який створює атмосферу для знайомства і діалогу, який дає можливість не просто відвідати нове місто та крутий фестиваль. Він знайомить людей між собою вже з перону", – вважають організатори.

Окрім спальних вагонів, потяг має три фестивальних вагони, в яких вже з початком подорожі починається музично-перформативна та освітня програми.

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Програми є унікальними для кожного маршруту і розробляються згідно напрямків та відповідних подій, на які прямує поїзд.

Вагони потягу ззовні оформлені в авторському стилі художниками з усієї країни. Куратором проекту є Олександр Нікітюк, вінницький митець.

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