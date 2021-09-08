Призначили гендиректора "Мистецького арсеналу"

Арт-менеджерку Олесю Островську-Люту обрали генеральною директоркою "Мистецького арсеналу".

Конкурсна комісія ухвалила її кандидатуру одноголосно на засіданні 8 серпня, повідомляє пресслужба "Мистецького арсеналу".

Вибори на посаду директора установи пройшли з другої спроби.

Олеся Островська-Люта очолювала "Мистецький арсенал" із 2016 року. На минулих виборах 6 липня вона була однією із кандидаток на посаду гендиректорки.

Олеся Островська-Люта Фото: Українське радіо

Однак тоді конкурсна комісія не змогла обрати нового директора "Мистецького арсеналу" – було оголошено повторний конкурс.

Під час першого голосування жодна з кандидатур не отримала необхідних 5 балів, повідомили в установі.

Тоді у конкурсі ледь не переміг міністр культури часів Віктора Януковича Михайло Кулиняк.

Він набрав 4 голоси з 9-ти, Олеся Островська-Люта – 3 голоси, а колишня очільниця "Мистецького арсеналу" Наталія Заболотна та заступниця директора "Медіацентру" Ірина Кислян – по одному.

Крім того, Кулиняк працював у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв, ректором якої є голова конкурсної комісії Василь Чернець.

Через це Чернеця звинуватили в конфлікті інтересів, але він усе заперечував, повідомляє "ЛІГА. net".

Водночас Державне управління справами, якому підпорядковується "Мистецький арсенал", не провело жеребкування належним чином.

Зокрема, до жеребкування допустили громадські організації не зі сфери культури, і не було онлайн-трансляції процесу, пише "Суспільне".

Це поставило під сумнів чесність і прозорість виборів.

Цього разу ексміністр культури Михайло Кулиняк не прийшов на засідання, пославшись на хворобу.

Новообрана директорка розповіла на засіданні, що її пріоритети – музейна та освітня робота, література та книжкова справа, сучасне мистецтво і театр.

Олеся Островська також планує розбудовувати команду і її спроможності, запустити музей сучасного мистецтва в якості окремої програми, розвивати діджитал-стратегію установи та багато іншого.

"Місія арсеналу – слугувати інклюзивним і вільним середовищем взаємодії для дебатів про ідеї… переживання естетичного досвіду і обміну рефлексіями", – зазначила Островська.

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