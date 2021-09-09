31 фільм отримає державне фінансування. Результати 17-го пітчингу Держкіно

Рада з державної підтримки кінематографу визначила переможців 17-го конкурсного відбору (пітчингу) кінопроектів.

Перелік проектів, які отримають фінансування на підтримку виробництва, опублікували у Державному агентстві з питань кіно.

Усього 31 кінопроект отримає фінансування з державних коштів.

У категорії "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)" переможцем визначили один проект Давідо Брісбано "Далія і Червона книга".

Фото: K.Klimenko/Depositphotos

"Ігрові повнометражні (для широкої глядацької аудиторії)" :

"Зілля" Ярослава Войцешека;

"Коза Ностра. Хрещена мати" Потатуєва Павла і Лодкіної Анастасії;

"Її очима" Ірини Громозди;

"Глухомань" Максима Черниша;

"Найкращі вихідні" Владислава Климчука;

"На природу" Олега Зборовського;

"Добре, що мама не знає" Олександра Литвиненка;

"За двома зайками" Антона Щербакова;

"З Новим кРоком" Дениса Тарасова;

"Голос серця" Аліни Чеботарьової.

"Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії":

"Лайфер" Анастасії Матешко;

"Сіль і перець до смаку" Галини Лишак;

"Я ГРАЮ" Олександра Бєляка.

"Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські)":

"Мій юний принц" Хачіка Васіляна;

"ORTALAN" Нарімана Алієва;

"Уроки толерантності" Аркадія Непиталюка;

"Соліст" Сергія Сторожева;

"В темряві" Олексія Тараненка;

"СТАН" Нікона Романченка;

"140 Децибелів тиші" Романа Синчука;

"Нижній горизонт" Жанни Озірної.

"Неігрові фільми":

"Невідома історія" Миколи Дондюк;

"Симфонія Донбасу 2021" Олени Рубашевської;

"М. Зав’ялов ‒ хрещений батько українського боксу" Сергія Долбілова;

"Сухе болото" Олесі Моргунець-Ісаєнко;

"TRUE_IT.UA" Дмитра Кочнева;

"Атлети Бога" Марини Ткачук;

"Операція Щит України" Олени Короп;

"Долина карпатського зубра" Михайла Богомаза та Сергія Розова;

"Оркестр (Музика буття)" Геннадія Черномашинцева.

Згідно з порядком проведення пітчингів, щороку Державне агентство України з питань кіно збирає групу фахівців, які оцінюють різні кінопроекти за різними критеріями у два етапи.

У першому етапі фахівці оцінюють проекти за трьома критеріями:

оригінальність ідеї;

актуальність теми;

драматургічна якість сценарію.

Проекти, що отримали найбільше балів проходять до другого етапу.

У ньому автори кінопроектів презентують свої роботи впродовж 15 хвилин та відповідають на запитання членів відбіркової комісії.

Згодом експерти оцінюють ці проекти за такими ознаками:

суспільна значимість;

творчий потенціал авторської знімальної групи;

креативність та якість презентації кінопроєкту.

Фінальна оцінка становить середнє арифметичне за трьома цими показниками.

До переліку переможців входять ті проекти, які отримали не менш, як 12 балів від не менш, як двох третин суддів.

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