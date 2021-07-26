Три українські кінострічки будуть представлені на Венеційському фестивалі

Три українських фільми потрапили до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю.

Новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск" увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за головну нагороду фестивалю – "Золотого лева".

Там же відбудеться і світова прем’єра стрічки, повідомляють на сайті Державного агентства України з питань кіно.

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Кадр із фільму "Відблиск". Фото Держкіно

Крім того, у конкурсній програмі фестивалю "Горизонти" покажуть фільми "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.

Історія фільму "Носоріг" Олега Сенцова заснована на реальних подіях 90-х в Україні.

Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Стрічка "Цензорка" Петера Керекеша спільного виробництва Словаччини, Чехії та України розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси.

Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу.

У 2019 році перемогу у конкурсі "Горизонти" здобув український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича, у 2020 році стрічка Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримала нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики".

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78-й Венеційський кінофестиваль відбудеться з 1 до 11 вересня 2021 року.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко порекомендував 5 українських стрічок та мультиків, на які можна сходити в кінотеатри цього літа.

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