Які українські фільми отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках. ПЕРЕЛІК

Українські фільми отримали 6 нагород на міжнародних кінофестивалях у 2020 році.

А у 2021 році стрічку Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" відзначили в одній із номінацій премії Cinema Eye Honors.

Про такі успіхи українського кінематографа розповіли у Державному агентстві України з питань кіно.

Реклама:

Загалом торік Держкіно профінансувало 41 фільм, повідомляють у "Радіо Свобода".

За 2 роки у прокат вийшло 33 українські картини.

Ось 5 фільмів, які відзначили на міжнародних фестивалях 2020 році:

"Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик отримав приз за найкращу режисуру" в конкурсі світового документального кіно на Кінофестивалі незалежного кіно Санденс.

"Погані дороги" Наталії Ворожбит – відзнаку за кращу новаторську картину у секції "Тиждень критики" на Венеційському міжнародному кінофестивалі.

"Із зав’язаними очима" Тараса Дроня став переможцем у номінації "Найкращий фільм" конкурсу Competition 1-2 на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

Реклама:

"Тільки Диво" Олени Каретник отримав нагороду в номінації "Краще візуальне рішення та операторська робота" на Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва WonderFest.

"Цей дощ ніколи не скінчиться" Аліни Горлової визнали найкращим фільмом конкурсної програми First Appearance на Міжнародному кінофестивалі документального кіно в Амстердамі.

Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий повнометражний фільм" на фестивалі Festival dei Popoli у Флоренції.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".