"Крим, 5-та ранку": Україна запускає міжнародний проєкт, присвячений політв’язням

Український інститут та Міністерство закордонних справ України анонсували запуск проєкту "Крим, 5-та ранку", присвяченого політв’язням.

Одним із його елементів стане документальний перформанс за п’єсою "Crimea, 5 am" драматургинь Наталії Ворожбит та Анастасії Косодій.

Світова прем’єра вистави відбудеться в листопаді у Києві, повідомили "УП. Життя" організатори.

"Крим, 5-та ранку – це перший мистецький правозахисний перформанс Українського інституту та Міністерства закордонних справ України, який вийде за межі України в рамках діяльності Кримської платформи", – розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, до кінця року перформанс планують показати у Варшаві та Берліні.

На думку Джапарової, публічність рятує життя в умовах окупації та є ключовим інструментом у боротьбі за права людини.

Саме тому замість професійних акторів на сцені гратимуть відомі інфлюєнсери.

Темою вистави стануть історії різних сімей з 2014 по 2021 рік у період переслідування кримськотатарської інтелігенції, членів Меджлісу кримськотатарського народу і активних громадських діячів Кримської солідарності, кажуть організатори.

"Я відчуваю справжній біль від несправедливості, яка відбулася, я скучаю за Кримом, я забороняю собі про нього думати, але в цілому я можу без нього жити.

А є люди, які не можуть жити без Криму… Це кримські татари.

Я не могла не відгукнутися на пропозицію попрацювати з цією темою. Бо в мене так само є земля, без якої я жити не можу і яку вже вісім років у мене хочуть відібрати", – розповідає режисерка і сценаристка Наталія Ворожбит.

Організаторами проєкту стали Український інститут, Міністерство закордонних справ України та театральна група Долмен за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, ми розповідали, як кримські підлітки пережили російську окупацію у 2014 році.