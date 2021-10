Ви все чули? Присвята Львову від Вакарчука, брутальна Соловій, ЛГБТ-реп від шкільної вчительки та інші українські пісні вересня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у вересні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.

Осінь українські артисти зустріли переважно ліричними піснями. Яка погода, такий і настрій.

А тим часом за права сексуальних меншин вписалася. Але ті, від кого цього не чекав ніхто.

Океан Ельзи & Один в каное – Місто весни

Два культові гурти різних поколінь зі Львова записали дует-присвяту рідному місту.

Кінематографічний кліп на пісню від Віктора Придувалова можна показувати як рекламу "міста Лева" для туристів.

Христина Соловій – До краю

Тим часом учениця Святослава Івановича презентувала перший сингл із майбутнього альбому Rosa Ventorum II.

У ньому вона несподівано відійшла від звичного мелодійного звучання і віддала перевагу вінтажній електрогітарі та урбаністичним ритмам.

KALUSH ft. Христина Соловій – Таксі

У вересні Соловій відзначилася ще й у дуеті з KALUSH. Невже співачка хоче увірватися у реп-гру по-серйозному?

ONUKA – GUMA

Ната Філатова презентувала футуристичний кліп на пісню з найновішого альбому, KOLIR. Відео зняв її чоловік та саундпродюсер, Євген Філатов (The Maneken).

У ньому ONUKA зачіпає проблему байдужості суспільства до людей з інвалідністю зору та слуху.

MONATIK – С.О.В.А?

Монатік екранізував найбільш мотивуючий трек із альбому LOVE IT Ритм (2019).

У Тані Муіньо зараз вистачає роботи у США, тому антиутопічний кліп артисту намалював 3D-художник ELLS WAKE.

TVORCHI – Іди сюда

Тернопільський інді-поп-дует випустив обіцяний альбом ROAD. Музиканти називають його "9-серійним серіалом про мандрівки та подорожі".

У пісні "Іди сюда" Джеффрі Кенні перетворює коронну фразу українських гопників на зізнання в коханні, що звучить під фанкові ритми в стилі Jamiroquai.

O.Torvald – Нету внутри

"Оторвальди" розродилися драматичною рок-баладою про згасання почуттів. Новинку гурт підігнав під осінній тур Україною.

Друга ріка – Остання

Назва нової пісні "Другої ріки" аж ніяк не означає, що гурт припиняє діяльність. Якраз навпаки – відсилає до спогадів про перші концерти та перше кохання.

"Остання" увійде до наступного альбому 2R, над яким Валерій Харчишин і музиканти неспішно працюють зараз.

Паліндром – 1 вересня

1 вересня – не тільки День знань, а ще й День народження фронтмена "Паліндрому", Степана Бурбана.

Привітати себе із 27-річчям музикант вирішив незмінно депресивним треком. У ньому він знову порпається в собі, розмірковує про амбіції поета і робить референс на Сашка Положинського.

martha.kovalchuk – 16м 5в

Марта Ковальчук – колишня вокалістка iamyou – одного з найбільш цікавих і недооцінених інді-гуртів із хвилі "нової української музики", що збурилася після Революції Гідності в 2013 році.

Нещодавно дівчина розпочала сольний проект. У пісні "16м 5в" (16 місце, 5 вагон) вона розповідає про непрості стосунки з хлопцем, що вирушив захищати Україну на Схід. І робить це під ненав`язливий, димчастий синті-поп.

Freel – Давній друг

Андрій Фріл зарелізив саундтрек до книжки Артема Чеха "Хто ти такий". Письменник та репер дружать вже 16 років. А сам твір розповідає про дружбу між провінційним хлопчиком та ветераном війни в Афганістані.

Cаунд-продакшен пісні робив Стас Чорний, який раніше працював над хітами alyona alyona, "Океан Ельзи", Джамали та інших.

ТУЧА – Ти винна

У вересні гучно заявила про себе нова інді-співачка. За псевдо приховується Марія Туча, продюсерка "Суспільного".

Кліп на пісню "Ти винна" Марія зняла сама. Спершу можна подумати, що це чергова розмова про жіночий аб’юз. Але насправді похмурий дарк-поп співачки звертається до самокритиків всередині кожного з нас.

Андрій Кириченко – Hand Of Time

Електронний музикант та засновник фестивалю Next Sound випустив кліп, який сподобається еко-активістам та комунальникам. Бо в ньому хіпстер ходить по під’їзду і збирає сміттєві мішки, які ніяк не закінчуються.

Цим образом Кириченко хотів розкрити тему "екзистенційної кризи та інформаційного забруднення".

Євген Стрельцов – Весна

Піар-агенція "Много Воды" перезапустилася і презентувала нового артиста. У приємній поп-роковій композиції Євген Стрельцов поєднав вірші Павла Тичини та Миколи Зерова.

Ira Luzina – I Say No (Nea)

Після тривалого затишшя Ірина Лузіна (екс-Panivalkova) випустила дебютний міні-альбом From My Lips To God`s Ears (у довільному перекладі: "Мої б слова та Богові у вуха").

У першій же композиції ЕР співачку кидає від грізного індастріалу на початку до миролюбивого госпелу наприкінці.

Vivienne Mort – Друже мій

Vivienne Mort видали останню (тепер вже точно) пісню у повному складі. Вона вийшла на диво оптимістичною та життєрадісною.

За словами фронтвумен Даніели Заюшкіної, після прощального туру Vivienne Mort продовжить існування, але звучання проекту зміниться. Що це означає, покаже час.

Ольга Халепа – Не халепа

Вчителька, що прославилася в YouTube реп-уроками біології, записала трек на підтримку ЛГБТ-спільнот. Реалізувати ідею їй запропонував харківський онлайн-журнал "ЛЮК".

Шкода, що це одноразова акція. Але сподіваємося, що невдовзі Ольга наважиться розпочати повноцінну хіп-хоп-кар’єру.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП. Життя

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.