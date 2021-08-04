Ви все чули? Грецький привіт від MONATIK, неформальна alyona alyona, рок-кавер на "Фантом-2" та інші нові українські пісні липня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у липні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.

Літо хоч і в розпалі, але сонячний настрій в липні серед українських музикантів підтримували хіба що MONATIK та TVORCHI.

Інші критикували радянське минуле та "суспільство споживання", а ще привертали увагу до мальовничих куточків України.

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MONATIK – JOMO / Зажигать

Діма Монатік бадьоро речитативить у новій пісні. Традиційний кліп від Таню Муіньйо зняли на грецькому острові Мілос.

Назва треку розшифровується як "joy of missing out". У ньому Монатік пропонує не сумувати через втрачені можливості, а навпаки – радіти, що вони розчищають дорогу для нових.

Cаша Чемеров – Мама

Екс-лідер "Димної Суміші" та фронтмен The Gitas продовжує розкачувати сольний проект під звуки стильного неосоулу. І знову співає про любов чи то до жінки, чи то до батьківщини.

Space Of Variations feat. alyona alyona – Ultrabeat

Неочікуваний дует вінницьких металістів та хайпової української реперки. Залишається тільки здогадуватися, коли Альона Савраненко зачитає з Павлом Зібровим…

Ultrabeat увійде до нового альбому Space Of Variations, що побачить світ восени на відомому австрійському рок-лейблі Napalm Records.

KARNA – Двоє

Гуцули-металісти відійшли від міфологічної стилістики і вирішили побайдикувати, переспівавши хіт із 90-х гурту "Фантом 2" – героїв культового хіт-параду "Територія А".

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Кавер музиканти присвятили Роману Матіяшу – засновнику "Фантом 2", який загинув у 2017-му через ускладнення після ДТП.

Антитіла – Маскарад

Тарас Тополя та музиканти виступають проти консюмеризму з танцювальним поп-треком у стилі пізніх Coldplay.

Одну з ролей у зомбі-кліпі зіграв Назар Задніпровський, зірка комедії "Скажене весілля".

TVORCHI – Falling

Тернопільський інді-поп дует називає нову пісню ідеальною для тих, хто хоче відчути емоції літа на повну.

Джеффрі та Андрій обіцяють, що Falling стане частиною нового альбому TVORCHI.

KALUSH feat. Skofka – Не напрягайся

KALUSH випустили міні-альбом "Йо-Йо" спільно зі Skofka – перспективним репером із Рівненщини.

Якщо раніше підписанти лейблу Enko вражали кулеметною читкою, то разом із новим другом натиснули на гальма і вдарилися у ліричний шансон-реп "за життя". Що і демонструє пісня "Не напрягайся".

Mokosha – Андрію

На нашій поп-фольковій сцені з’явилася нова багатообіцяюча співачка. Mokosha – це проект Катерини Сивун, яка засвітилася у 10-му сезоні проекту "Голос країни".

Пісня "Андрію" присвячена іншому його відомому учаснику – Андрію Хайяту (KHAYAT).

Паліндром – Ідеальний світ

Свіжак від Степана Бурбана – антиутопія для всіх, хто схильний романтизувати радянське минуле.

Спочатку "Ідеальний світ" прикидається милим синті-попом в дусі Паліндрома, але наприкінці робить несподіваний кульбіт у бік радикального емо-кору.

Покруч – Ганг

Київські прогресив-металісти звикли випускати музику порційно. У записі нової пісні "Покруча" взяв участь дитячий хор "Струмочок".

Зміст "Гангу" музиканти пояснюють так: "Немає нічого, що варто боятися, і нічого, на що варто розраховувати".

Tik Tu – Aero

Психоделік-поп-тріо з Тернополя в своєму репертуарі. Кліп на нову пісню Tik Tu зняли в селі Самчики в рамках проекту "Культура on/off. Цифрові мости".

Він популяризує маловідомі місця України через творчість наших актуальних музикантів.

Zapaska – Гойя

До ініціативи також приєднався кам’янець-подільський інді-поп-дует. "Гойя" – перша пісня Zapaska у цьому році. Кліп на неї музиканти зняли у селі Жванець.