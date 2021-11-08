Радіодиктант до Дня писемності та мови-2021: як взяти участь

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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8 листопада 2021

9 листопада о 10:00 відбудеться радіодиктант національної єдності 2021 до Дня писемності та мови.

Як взяти участь у диктанті, пояснює "Суспільне".

"Головною метою проведення радіодиктанту до Дня писемності та мови є не виставляння оцінок, а спонукання до вивчення української мови, до вдосконалення, підвищення культури української мови", – пишуть вони.

Як взяти участь?

Фото: Depositphotos/Автор SimpleFoto

9 листопада о 10:00 вмикайте трансляцію:

  • на телеканалі та YouTube-каналі UA: Перший;
  • на регіональних суспільних мовниках;
  • або на фейсбук-сторінках Суспільного мовлення, телеканалу UA: Перший і регіональних філій Суспільного.

Традиційно диктант також можна буде прослухати по "Українському радіо" та "Радіо Культура".

Диктант почнеться о 10:30.

Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба

Надішліть диктант онлайн або офлайн.

Офлайн:

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001

Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн:

Роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio

Пам’ятайте: після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Організатори також підготували електронну форму для отримання робіт, яку оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Перевірте себе

Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 11:00.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. 

Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту.

Результати оголосять упродовж 1-2 місяців, залежно від кількості отриманих листів. 

Автором тексту та читцем цьогорічного радіодиктанту буде письменник Юрій Андрухович

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#пишеморазом: як підготуватися до радіодиктанту?

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