Радіодиктант до Дня писемності та мови-2021: як взяти участь

9 листопада о 10:00 відбудеться радіодиктант національної єдності 2021 до Дня писемності та мови.
Як взяти участь у диктанті, пояснює "Суспільне".
"Головною метою проведення радіодиктанту до Дня писемності та мови є не виставляння оцінок, а спонукання до вивчення української мови, до вдосконалення, підвищення культури української мови", – пишуть вони.
Як взяти участь?
|Фото: Depositphotos/Автор SimpleFoto
9 листопада о 10:00 вмикайте трансляцію:
- на телеканалі та YouTube-каналі UA: Перший;
- на регіональних суспільних мовниках;
- або на фейсбук-сторінках Суспільного мовлення, телеканалу UA: Перший і регіональних філій Суспільного.
Традиційно диктант також можна буде прослухати по "Українському радіо" та "Радіо Культура".
Диктант почнеться о 10:30.
Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба.
Надішліть диктант онлайн або офлайн.
Офлайн:Реклама:
Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001.
Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.
Онлайн:
Роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio.
Пам’ятайте: після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Організатори також підготували електронну форму для отримання робіт, яку оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Перевірте себе
Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 11:00.
Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія.
Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту.
Результати оголосять упродовж 1-2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.
Автором тексту та читцем цьогорічного радіодиктанту буде письменник Юрій Андрухович.
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