Гаррі Поттер 20 років потому: з'явився перший тизер нового епізоду

1 січня 2022 відбудеться прем’єра спеціального епізоду "Гаррі Поттера", приуроченого до 20-річчя відомої кінофраншизи.
Тизер фільму опублікував відео-сервіс HBO Max на Youtube.
Епізод "20-річчя Гаррі Поттера: Повернення до Гогвортсу", який глядачі зможуть побачити в перший день 2022 року, присвячений ювілею виходу першого фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".
Відомо, що в фільмі з’являться Руперт Грінт (Рон), Деніел Редкліфф (Гаррі), Емма Вотсон (Герміона) та інші "зірки" фільмів про Гаррі Поттера.
Фільм "Повернення до Гогвортса", як і всі попередні, продюсує кінокомпанія Warner Bros.
"Це була неймовірна подорож з моменту дебюту фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".
Було, м’яко кажучи, чарівно спостерігати, як фільм перетворився на чудовий взаємопов’язаний всесвіт", – говорить екс-президент компанії Том Ашайм.
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