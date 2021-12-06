Гаррі Поттер 20 років потому: з'явився перший тизер нового епізоду

1 січня 2022 відбудеться прем’єра спеціального епізоду "Гаррі Поттера", приуроченого до 20-річчя відомої кінофраншизи.

Тизер фільму опублікував відео-сервіс HBO Max на Youtube.

Епізод "20-річчя Гаррі Поттера: Повернення до Гогвортсу", який глядачі зможуть побачити в перший день 2022 року, присвячений ювілею виходу першого фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".

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Відомо, що в фільмі з’являться Руперт Грінт (Рон), Деніел Редкліфф (Гаррі), Емма Вотсон (Герміона) та інші "зірки" фільмів про Гаррі Поттера.

Фільм "Повернення до Гогвортса", як і всі попередні, продюсує кінокомпанія Warner Bros.

"Це була неймовірна подорож з моменту дебюту фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Було, м’яко кажучи, чарівно спостерігати, як фільм перетворився на чудовий взаємопов’язаний всесвіт", – говорить екс-президент компанії Том Ашайм.

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