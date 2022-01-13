ТЕСТ: Що ви знаєте про Маланку, водіння Кози і традиції 13-14 січня?

13 січня в Україні святкують Щедрий вечір (Маланку), а 14 січня – Старий Новий рік, який збігається з датою християнського свята Василія Великого.
За старим юліанським календарем Новий рік відзначали саме в ці дні.
І хоч зараз ми живемо за григоріанським календарем, в Україні залишається традиція проводжати старий рік 13-14 січня.
Наші пращури вірили, що щедрий стіл, добрі побажання, щедрування та інші обряди принесуть їм добробут і щастя в наступному році.
У ці дні українці водили Козу, влаштовували театралізовані дійства, ворожили.
Чи знаєте ви, як українці поєднували язичницькі та християнські звичаї, що їли і як бешкетували, проводжаючи старий рік?
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