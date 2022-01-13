Фото: Василь Салига/Ukraїner
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ТЕСТ: Що ви знаєте про Маланку, водіння Кози і традиції 13-14 січня?

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13 січня 2022

13 січня в Україні святкують Щедрий вечір (Маланку), а 14 січня – Старий Новий рік, який збігається з датою християнського свята Василія Великого.

За старим юліанським календарем Новий рік відзначали саме в ці дні.

І хоч зараз ми живемо за григоріанським календарем, в Україні залишається традиція проводжати старий рік 13-14 січня.

Наші пращури вірили, що щедрий стіл, добрі побажання, щедрування та інші обряди принесуть їм добробут і щастя в наступному році.

У ці дні українці водили Козу, влаштовували театралізовані дійства, ворожили.

Чи знаєте ви, як українці поєднували язичницькі та християнські звичаї, що їли і як бешкетували, проводжаючи старий рік?

Перевірте себе у нашому тесті!

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Що означає назва свята Маланки?

Фото: Amazing Ukraine
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Що традиційно готують на Щедрий вечір?

Фото: Peteer/Depositphotos
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Яка кутя має бути 13 січня?

Фото: kovalnadiya.ukr.net/Depositphotos
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Що робила українська молодь на свято Маланки?

Фото: GOROD.cn
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Хто виконує роль Маланки?

Фото: Дивись. info
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Що Маланка тримає у руках?

Фото: Марія Леоненко, Олександра Буханова/Veterdoit
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Кого традиційно водив персонаж Циган?

Фото: Ельдар Сарахман/"Українська правда"
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Що означає “водіння Кози” і як це відбувалося?

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Що врешті-решт робили з Козою?

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Як дівчата ворожили на кохання 13-14 січня?

Фото: "Святочне ворожіння" Микола Пимоненко
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Що робили хлопці, поки дівчата ворожили?

Фото: Оксана Лелюк/Facebook
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Що необхідно зробити зранку 14 січня?

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Чим не можна посівати?

Фото: Ерудит. інфо
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