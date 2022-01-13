ТЕСТ: Що ви знаєте про Маланку, водіння Кози і традиції 13-14 січня?

Кожна дівчина з компанії брала по цибулині та клала її корінцями у воду. За повір’ям, чия цибулина раніше пустить зелені паростки, та дівчина першою вийде заміж. У ніч з 13 на 14 січня дівчата завжди ворожили: хтось використовував зерно, хтось воду, хто цибулину. Дехто ворожив на гребінці чи навіть на тваринах – виходили з дому й дивилися, якого звіра зустрінуть першим. Однак за допомогою чобіт українки ворожили не на Маланку, а в Андріївську ніч (13 грудня). Біля воріт дівчата насипали три купки зерна, а вранці перевіряли. Якщо ніхто його не чіпав, то сімейне життя буде щасливим, а якщо ж його розсипали – то буде лихо. У ніч з 13 на 14 січня дівчата завжди ворожили: хтось використовував зерно, хтось воду, хто цибулину. Дехто ворожив на гребінці чи навіть на тваринах – виходили з дому й дивилися, якого звіра зустрінуть першим. Однак за допомогою чобіт українки ворожили не на Маланку, а в Андріївську ніч (13 грудня). Дівчина знімала свій чобіт та кидала його від себе із заплющеними очима. Куди чобіт носком впаде, звідти наречений прийде. У цей момент дівчина мала стояти нерухомо, інакше ворожіння не збудеться. У ніч з 13 на 14 січня дівчата завжди ворожили: хтось використовував зерно, хтось воду, хто цибулину. Дехто ворожив на гребінці чи навіть на тваринах – виходили з дому й дивилися, якого звіра зустрінуть першим. Однак за допомогою чобіт українки ворожили не на Маланку, а в Андріївську ніч (13 грудня). Перший і другий варіанти. У ніч з 13 на 14 січня дівчата завжди ворожили: хтось використовував зерно, хтось воду, хто цибулину. Дехто ворожив на гребінці чи навіть на тваринах – виходили з дому й дивилися, якого звіра зустрінуть першим. Однак за допомогою чобіт українки ворожили не на Маланку, а в Андріївську ніч (13 грудня). Другий і третій варіанти. У ніч з 13 на 14 січня дівчата завжди ворожили: хтось використовував зерно, хтось воду, хто цибулину. Дехто ворожив на гребінці чи навіть на тваринах – виходили з дому й дивилися, якого звіра зустрінуть першим. Однак за допомогою чобіт українки ворожили не на Маланку, а в Андріївську ніч (13 грудня).