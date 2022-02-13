Фото: dexteris/Depositphotos
Тест

Як кохають митці: що ви знаєте про інтимну лірику українських поетів та поетес? ТЕСТ

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13 лютого 2022

Від футуризму до постмодернізму українські поети шукали різні форми, щоб втілити любов.

І, на відміну від людей із сайтів знайомств, вони вміли фантастично зізнаватись у коханні.

Що ви знаєте про інтимну лірику митців та мисткинь ХХ-ХХІ століть?

"Українська правда. Життя" підготувала літературний тест до Дня Святого Валентина – свята всіх закоханих.

Навіть якщо ви взагалі не святкуєте 14 лютого, трохи поезії точно не завадить.

Перевірте себе!

1/10

Хто зізнавався у коханні такими рядками: "Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе. Захмеліть, одуріти від твого тепла. Я кoхaю тeбe. Meнi бiльшe нe трeбa; Адже й так ти мені стільки щастя дала"?

Фото: librakv/Depositphotos
2/10

Хто написав рядки "Любов варта всього – варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердь"?

Фото: Karolina Grabowska/Pexels
3/10

Як зізнавався у коханні Микола Вінграновський?

4/10

"Я звіром став мене безтямить пристрасть; Із горла лізе темно-синій вий; Ти вся тремтиш благає давить пристрасть; І в диких тисках давиш до грудей" – кому належать ці рядки?

Фото: lilartsy/Pexels
5/10

Який з цих уривків належить поету Дмитру Павличку?

6/10

Хто написав "ми найкрутіші на світі коханці; і нероздільні і невмирущі; тісно сплітаються наші пальці; смачно кохаються наші душі"?

Фото: Camille Robinson/Pexels
7/10

"Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни!" – чиї це рядки?

Фото: Ron Lach/Pexels
8/10

З чим Юрій Андрухович порівнює свою кохану (ліричну героїню) у вірші "Казкар"?

Фото: "Літературна Україна"
9/10

Який з цих уривків написала Оксана Забужко?

Фото: Павло Ботанов/Фейсбук Оксани Забужко
10/10

У чиєму вірші є такі рядки: "пристрасні поцілунки гарячих вуст роздушилась велика червона вишня"?

Фото: Taryn Elliott/Pexels
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