Як кохають митці: що ви знаєте про інтимну лірику українських поетів та поетес? ТЕСТ

"Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий. До смерті". Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. "Мій антисвіте з дикими ногами; Із роздівоченими стиглими грудьми; І стиглими вигинистими стегнами; Прости мене, помилуй і врятуй!" Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. "Ти в хвилину чуттєвої бурі; Не віддайся мені, дивись; Бачиш вечора крила похмурі? То над нами вони зійшлись". Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. Усі три варіанти. Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу. Перші два варіанти. Микола Вінграновський був ще тим романтиком! У перших двох уривках він писав про кохання – трохи трагічно, трохи еротично. А третій рядок належить поету Василю Стусу.