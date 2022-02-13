Як кохають митці: що ви знаєте про інтимну лірику українських поетів та поетес? ТЕСТ

Від футуризму до постмодернізму українські поети шукали різні форми, щоб втілити любов.
І, на відміну від людей із сайтів знайомств, вони вміли фантастично зізнаватись у коханні.
Що ви знаєте про інтимну лірику митців та мисткинь ХХ-ХХІ століть?
"Українська правда. Життя" підготувала літературний тест до Дня Святого Валентина – свята всіх закоханих.
Навіть якщо ви взагалі не святкуєте 14 лютого, трохи поезії точно не завадить.
Перевірте себе!
Хто написав рядки "Любов варта всього – варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосердь"?
Фото: Karolina Grabowska/Pexels
Як зізнавався у коханні Микола Вінграновський?
"Я звіром став мене безтямить пристрасть; Із горла лізе темно-синій вий; Ти вся тремтиш благає давить пристрасть; І в диких тисках давиш до грудей" – кому належать ці рядки?
Який з цих уривків належить поету Дмитру Павличку?
"Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни!" – чиї це рядки?
Який з цих уривків написала Оксана Забужко?
Фото: Павло Ботанов/Фейсбук Оксани Забужко