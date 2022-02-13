Українські культурні діячі звернулися до світових лідерів із закликом про мир

Українські письменники, митці, артисти художники та науковці звернулися до світових лідерів із закликом до миру.

Відповідне звернення опублікували на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Культурні діячі закликають світових лідерів зробити все належне, щоб українці могли жити у спокої.

"Сьогодні Україна як ніколи потребує миру.

Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра – викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу", – йдеться у звернені.

Фото belchonock/Depositphotos

Представники культури також звернулися до очільників Росії та Заходу.

"Росію, в свою чергу, – закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир – тож доведіть це.

Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони. Впевнені, що жити в мирному світі – пріоритет і для вас, і для нас", – пишуть культурні діячі.

Вони також зауважують, що ця ситуація небезпечна для роботи культурної сфери.

"Зрозумійте, коли грає музика, чи демонструється фільм, чи свою картину малює художник – гуркіт гармат не може пасувати такій роботі.

Ми хочемо, щоб українці мирно відвідували театри, ходили в музеї, читали книжки, дивились фільми. І працювали врешті-решт на своїй улюбленій роботі", – сказано в повідомленні.

Звернення уже підписало понад 150 діячів культури. Серед них:

Оксана Линів, диригентка;

Іван Марчук, художник-живописець, ззасновник нових стилів у мистецтві;

Катерина Павленко, співачка, солістка гурту "GO-А";

Ірена Карпа, письменниця;

Сергій Лозниця, режисер;

Олег Сенцов, режисер;

Влад Троїцький, режисер, продюсер, засновник "GogolFest";

Віктор Сидоренко, художник, директор Українського інституту сучасного мистецтва;

Сергій Михальчук, кінооператор, володар "Срібного ведмедя" "Берлінале";

Іванна Сахно, акторка;

Ірма Вітовська, акторка;

Сергій Жадан, письменник;

Ткаченко Олександр, міністр культури та інформаційної політики;

Олег Скрипка, співак;

Марія Єфросініна, телеведуча, громадська діячка, Почесна Амбасадорка ООН у галузі народонаселення;

Наталія Жижченко, співачка, вокалістка гурту "ONUKA" та інші.

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