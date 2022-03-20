“Поезія Вільних”: Мінкульт збирає вірші про війну

Міністерство культури та інформаційної політики разом з волонтерами запустили портал "Поезія Вільних", де збирає вірші про російсько-українську війну.

Як зазначає МКІП у своєму Telegram-каналі, таким чином створюється віршована хроніка бойових дій на території України.

"Кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна росії проти України.

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"Адже багато людей мають потребу ділитися поезією, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів", – йдеться в повідомленні.

Щоб поділитися своєю поезією потрібно заповнити форму на сайті порталу за посиланням.

Фото: Bumble-Dee/ Depositphotos

Прийматимуться також вірші 18+, однак для того, щоб їх переглядати, необхідно підтвердити свій вік.

Уже зараз в кожного відвідувача порталу є можливість переглянути вірші і навіть обрати с улюблені натиснувши "сердечко".

У Мінкульті планують зробити та надрукувати збірку віршів, до якої включать роботи найталановитіших авторів, які приєднались до ініціативи.

Нагадаємо, раніше в Мінкульті запустили платформу #МояВійна, де українці можуть поширювати інформацію про війну серед іноземців. За допомогою неї можна публікувати докази злочинів військ РФ, а також ділитись своїм досвідом та почуттями.

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Також в Україні діє платформа "Доказ", куди можна надсилати докази руйнування, спричинені окупантами. Потім їх буде використано у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

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