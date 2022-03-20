“Поезія Вільних”: Мінкульт збирає вірші про війну

Міністерство культури та інформаційної політики разом з волонтерами запустили портал "Поезія Вільних", де збирає вірші про російсько-українську війну.

Як зазначає МКІП у своєму Telegram-каналі, таким чином створюється віршована хроніка бойових дій на території України.

"Кожен українець може поділитися своїми творами, які навіяла жахлива війна росії проти України.

"Адже багато людей мають потребу ділитися поезією, рефлексувати біль крізь змістовні рядки своїх творів", – йдеться в повідомленні.

Щоб поділитися своєю поезією потрібно заповнити форму на сайті порталу за посиланням.

Фото: Bumble-Dee/ Depositphotos

Прийматимуться також вірші 18+, однак для того, щоб їх переглядати, необхідно підтвердити свій вік.

Уже зараз в кожного відвідувача порталу є можливість переглянути вірші і навіть обрати с улюблені натиснувши "сердечко".

У Мінкульті планують зробити та надрукувати збірку віршів, до якої включать роботи найталановитіших авторів, які приєднались до ініціативи.

Нагадаємо, раніше в Мінкульті запустили платформу #МояВійна, де українці можуть поширювати інформацію про війну серед іноземців. За допомогою неї можна публікувати докази злочинів військ РФ, а також ділитись своїм досвідом та почуттями.

Також в Україні діє платформа "Доказ", куди можна надсилати докази руйнування, спричинені окупантами. Потім їх буде використано у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

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