"Свобода, що йде": у США випустили пам’ятні монети з українською символікою. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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10 травня 2022

У США випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів. Номінал монет – 1 американський долар.

Про це повідомили у музеї грошей Національного банку України.

На реверсах обох пам'ятних монет зображена жінка як втілення Свободи, за яку Україна бореться, воюючи з російськими загарбниками.

"Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантів та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет", – йдеться у повідомленні.

 Фото: Музей грошей НБУ


На першій монеті навколо жінки у вінку із квітів розвівається український прапор, а на другій – Свобода одягнена у блакитно-жовтий колір. Крім того, волосся жінки прикрашають соняхи, які вона також тримає у руках.  

Дизайн створили за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".

  Фото: Музей грошей НБУ

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"Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня", – розповідають у музеї грошей НБУ.

Водночас на аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті, дизайн якого у 2021 році оновила художниця Емілі Дамстра.

  Фото: Музей грошей НБУ

Лицьові сторони монет відрізняються тим, що на одній з них орла зобразили у кольорах українського прапора. 

 Фото: Музей грошей НБУ





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