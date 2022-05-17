Зруйновані Ірпінь, Бородянка, Буча: на Київщині створили VR-музей пам’яті війни

В Україні запустили віртуальний музей пам'яті війни – онлайн-проєкт, в якому показали наслідки російського вторгнення до Київської області.

Відповідний розділ з'явився на туристичному порталі Київщини.

Завдяки технології віртуальної реальності, на сайті можна пройти 3D-турами по розбомблених містах. Серед них:

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Ірпінь;

Буча;

Гостомель;

Бородянка;

Горенка;

Стоянка.

Скриншот з віртуального музею

"Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи.

Але ми ніколи не зможемо забути те, що було. Саме для цього і створено "VR-музей пам’яті війни". За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна", – зазначають на сайті проєкту.

Віртуальний музей створили у співпраці з проєктом "Війна впритул". Його мета – зафіксувати руйнації, аби показати не лише цивілізованому світу, але й своїм нащадкам ціну свободи на незалежності.