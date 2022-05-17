Зруйновані Ірпінь, Бородянка, Буча: на Київщині створили VR-музей пам’яті війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 травня 2022

В Україні запустили віртуальний музей пам'яті війни – онлайн-проєкт, в якому показали наслідки російського вторгнення до Київської області. 

Відповідний розділ з'явився на туристичному порталі Київщини.

Завдяки технології віртуальної реальності, на сайті можна пройти 3D-турами по розбомблених містах. Серед них: 

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  • Ірпінь;
  • Буча;
  • Гостомель;
  • Бородянка;
  • Горенка;
  • Стоянка.
 Скриншот з віртуального музею

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"Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи.

Але ми ніколи не зможемо забути те, що було. Саме для цього і створено "VR-музей пам’яті війни". За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна", – зазначають на сайті проєкту.

Віртуальний музей створили у співпраці з  проєктом "Війна впритул". Його мета – зафіксувати руйнації, аби показати не лише цивілізованому світу, але й своїм нащадкам ціну свободи на незалежності.


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