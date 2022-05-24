SlavaUkraini: Джоан Роулінг виклала безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською

Британська письменниця Джоан Роулінг виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою у видавництві "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Їх можуть безкоштовно прочитати усі охочі на сайті Pottermore Publishing, де є всі 7 частин "Гаррі Поттера".
Наразі українськомовна електронна версія доступна лише для трьох із них: "Гаррі Поттер і філософський камінь, "Гаррі Поттер і Таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".
Утім, Pottermore Publishing обіцяють відкрити доступ до ще 4 книг якнайшвидше.
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|Фото: J.K. Rowling/Facebook
YouYube-канал "Телебачення Торонто" уже подякував Джоан Роулінг за українськомовні книги у Twitter:
"У Pottermore Publishing з’явилися безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Дякую, @jk_rowling".
💙💛 #SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 24, 2022
На це письменниця відповіла гештеґом #SlavaUkraini і двома емодзі-сердечками синього та жовтого кольорів.
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