#SlavaUkraini: Джоан Роулінг виклала безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською

Британська письменниця Джоан Роулінг виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою у видавництві "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Їх можуть безкоштовно прочитати усі охочі на сайті Pottermore Publishing, де є всі 7 частин "Гаррі Поттера".

Наразі українськомовна електронна версія доступна лише для трьох із них: "Гаррі Поттер і філософський камінь, "Гаррі Поттер і Таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Утім, Pottermore Publishing обіцяють відкрити доступ до ще 4 книг якнайшвидше.

Фото: J.K. Rowling/Facebook

YouYube-канал "Телебачення Торонто" уже подякував Джоан Роулінг за українськомовні книги у Twitter:

"У Pottermore Publishing з’явилися безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Дякую, @jk_rowling".

На це письменниця відповіла гештеґом #SlavaUkraini і двома емодзі-сердечками синього та жовтого кольорів.