Джавеліна – не Свята: Рада Церков висловилась проти нового муралу в Києві

Українська рада церков обурена назвою та зображенням майбутнього муралу в Києві.
Релігійні діячі звернулись до президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка з відповідною заявою.
Вони закликають з пошаною ставитися до вірян та їхніх переконань.
"Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства", – йдеться у повідомленні.
У Раді церков стверджують, що мурал почали малювати без належного обговорення.
|Фото: Верховна Рада/Telegram
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"Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне несприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії", – наголошують українські релігійні діячі.
Нагадаємо, новий мурал буде прикрашати стіну однієї з багатоповерхівок у Солом'янському районі Києва.
На ньому буде зображена Богородиця, яка тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін".