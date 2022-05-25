Джавеліна – не Свята: Рада Церков висловилась проти нового муралу в Києві

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
26125
25 травня 2022

Українська рада церков обурена назвою та зображенням майбутнього муралу в Києві. 

Релігійні діячі звернулись до президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка з відповідною заявою.

Вони закликають з пошаною ставитися до вірян та їхніх переконань.

Реклама:

"Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства", – йдеться у повідомленні. 

У Раді церков стверджують, що мурал почали малювати без належного обговорення. 

  Фото: Верховна Рада/Telegram

Читай також:

"До Росії нах*й": легендарний дорожній знак виставили на аукціон
У Варшаві парафіяни під час служби заспівали "Ой, у лузі червона калина". ВІДЕО
Воює проти культури: РФ знищила або пошкодила 353 об’єкти, найбільше – на Харківщині

"Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне несприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії", – наголошують українські релігійні діячі.

Нагадаємо, новий мурал буде прикрашати стіну однієї з багатоповерхівок у Солом'янському районі Києва.

На ньому буде зображена Богородиця, яка тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін".

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1658
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2737
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20326
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій