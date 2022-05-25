Джавеліна – не Свята: Рада Церков висловилась проти нового муралу в Києві

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 травня 2022

Українська рада церков обурена назвою та зображенням майбутнього муралу в Києві. 

Релігійні діячі звернулись до президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка з відповідною заявою.

Вони закликають з пошаною ставитися до вірян та їхніх переконань.

"Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства", – йдеться у повідомленні. 

У Раді церков стверджують, що мурал почали малювати без належного обговорення. 

  Фото: Верховна Рада/Telegram

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"Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне несприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії", – наголошують українські релігійні діячі.

Нагадаємо, новий мурал буде прикрашати стіну однієї з багатоповерхівок у Солом'янському районі Києва.

На ньому буде зображена Богородиця, яка тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін".




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