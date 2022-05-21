У Києві створюють мурал "Свята Джавеліна". ФОТО

У Солом’янському районі Києва створюють мурал "Свята Джавеліна" з відомої ілюстрації про війну.

На ньому Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін", яким українці знищують окупантів.

Мурал буде розміщений на вулиці Авіаконструктора Антонова 13, повідомляє ексдепутат Київради Андрій Андрєєв.

"Незважаючи на війну, продовжуємо серію муралів на нашій вулиці. Тепер тема – філософія війни…

Ми з великою радістю запропонували розмістити цей малюнок саме тут, адже вже давно була ідея зробити "алею муралів" на вулиці Антонова", – написав він у Facebook.

Фото: Верховна Рада/Telegram

До створення муралу долучилися, зокрема, художники з творчої групи Kailas-V.

Фото: Андрій Андрєєв/Facebook

Нагадаємо, у кожному районі Києва також з’явиться клумба, що символізуватиме боротьбу українців під час війни.

Першою у столиці створили клумбу у вигляді легендарної марки "Укрпошти". На ній зображено українського військового на фоні російського корабля.