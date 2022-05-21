У Києві створюють мурал "Свята Джавеліна". ФОТО

У Солом’янському районі Києва створюють мурал "Свята Джавеліна" з відомої ілюстрації про війну.
На ньому Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін", яким українці знищують окупантів.
Мурал буде розміщений на вулиці Авіаконструктора Антонова 13, повідомляє ексдепутат Київради Андрій Андрєєв.
"Незважаючи на війну, продовжуємо серію муралів на нашій вулиці. Тепер тема – філософія війни…
Ми з великою радістю запропонували розмістити цей малюнок саме тут, адже вже давно була ідея зробити "алею муралів" на вулиці Антонова", – написав він у Facebook.
|Фото: Верховна Рада/Telegram
До створення муралу долучилися, зокрема, художники з творчої групи Kailas-V.
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|Фото: Андрій Андрєєв/Facebook
Нагадаємо, у кожному районі Києва також з’явиться клумба, що символізуватиме боротьбу українців під час війни.
Першою у столиці створили клумбу у вигляді легендарної марки "Укрпошти". На ній зображено українського військового на фоні російського корабля.
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