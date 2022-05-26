Відповідайте на ракети сміхом: французький журнал опублікував карикатури на Путіна та війська РФ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 травня 2022

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив номер Україні, опублікувавши в ньому роботи українських карикатуристів.

Зароблені кошти з продажів журналу збираються передати українським Збройним силам.

У номері, який опублікували 25 травня, представлені роботи Асоціації карикатуристів Одеси "Російський військовий корабель, йди нах*й", повідомляє Le Figaro.

"Відповідайте на ракети сміхом: сатиричний тижневик Charlie Hebdo вшановує у українських карикатуристів, які продовжують робити свою роботу, незважаючи на російське вторгнення, публікуючи з солідарності близько двадцяти своїх карикатур", – йдеться в повідомленні.

Серед робіт є російський ведмідь, який занурює лапу у вулик перед тим, як його поглинають бджоли, солдати, які ковзають снаряд з гірки в дитячому садку, чи знаряддя тортур із зображенням Путіна. 

Фото: Charlie Hebdo

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Частину робіт можна переглянути на сайті Charlie Hebdo.

Фото: Charlie Hebdo

У журналі зазначають, що попри жах війни, гумор постійно присутній в житті українців: у формі жартів, трагікомічних ситуацій, чи у нестримній мові відправити росіян до пекла.




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