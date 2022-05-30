У Чехії пам’ятник Шевченку "захистили" мішками з піском за зразком українських монументів. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 травня 2022

У Празі пам’ятник Тарасу Шевченку обклали мішками з піском на підтримку України та її культури.

Монумент "вкрили" подібно до того, як від обстрілів захищають культурні пам’ятки у Києві, Львові, Одесі та інших містах.

Таким чином митці хотіли привернути увагу до проблеми знищення російською армією української культурної спадщини, повідомляє Посольство України в Чехії.

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Також чеські культурні діячі оголосили збір коштів на захист українського мистецтва.

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 У Празі пам’ятник Тарасу Шевченку обклали мішками з піском. Фото: Посольство України у Чехії

Підтримати проєкти зі збереження культурної спадщини України можна через віртуальний музей, наголошують автори ідеї.

Кампанію ініціювало чеське рекламне агентство VCCP, а на відкриття інсталяції завітав український посол Євген Перебийніс.

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 Посольство у співпраці з мерією Праги планує продовжити цю ініціативу

"Пам'ятник Тараса Шевченка в Празі отримав ще одну важливу роль – нагадувати перехожим чеської столиці, що триває безжальна війна Росії проти України", – зазначили в українському посольстві. 

Посольство України у співпраці з мерією Праги планує продовжити цю ініціативу на інших площах міста.

 Монумент "вкрили" подібно до того, як від обстрілів захищають культурні пам’ятки України

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