Малює на кришках ящиків з-під боєприпасів: історія одесита, який воює у лавах ЗСУ

Одесит Валерій Пузік під час служби у Збройних силах України пише літературні твори та малює картини. На творчість Валерія надихають птахи, а після війни він мріє продовжувати писати книги.
Свою історію боєць розповів "Українській правді. Життя".
До 24 лютого у Валерія було звичайне життя: працював сценаристом, у вільний час грався з сином, а на сніданки любив готувати млинці.
Він також писав дитяче фентезі та вірші.
|Валерій Пузік
"В планах було кілька кінопроєктів, писали сценарії, обговорювали ідеї, готувалися до пітчингів Держкіно. Сім‘я, література та кіно – рік мав бути таким", – каже він.
В день нападу Росії чоловік зрозумів, що найближчим часом його плани не здійсняться.
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На вулицях Одеси почалася паніка, люди стояли у чергах до банкоматів, а полиці магазинів порожніли.
"В перший же день війни район, в якому я проживаю в Одесі, за лічені години опустів", – говорить Валерій.
Через декілька днів чоловік відправив дружину та сина в евакуацію, а сам пішов у військкомат.
"Там сказав, що служив у Добровольчому Українському корпусі "Правого сектору" і умію працювати з мінометами, так потрапив у бригаду, в якій зараз знаходжуся", – згадує Валерій.
З перших днів воїн почав писати короткі новели.
"Спочатку думав, що зможу дописати фентезі для дітей, але це виявилось трохи складніше, ніж гадалося. А коротка форма – ідеальна: написав і забув", – каже Валерій.
|Донбас. Малюнок Валерія (2015 р.)
Утім, нещодавно Валерій все ж таки написав повість для дітей про Святого Миколая. А потім почав малювати, використовуючи замість полотен кришки та фанерні вставки з ящиків з-під боєприпасів та автоматів.
|Малював Валерій ще у 2015 році також на фронті
"Чисто випадково зайшов у магазин для художників й купив акрилові фарби та пензлі. Хлопці з мене постійно жартують: ти або малюєш, або пишеш, а коли ти воюєш?" – говорить боєць.
|Робота 2015 року
Насправді, увесь вільний час Валерія йде на творчість, кілька останніх місяців чоловік спить по 4 години на добу.
|Зображення на кришках від боєкомплектів. 2015 ріік
"У казармі збирається багато людей. Живопис став для мене можливістю побути самому, навіть коли навколо тебе знаходяться десятки людей", – розповідає митець.
|Спочатку художник малював ластівок
Спочатку художник малював ластівок. Говорить, що вони – символ їхньої батареї, бо на шевронах бійців зображений саме цей птах.
"Ластівка, як відомо, є одним з народних символів України. Вісник щастя, надії, відродження, весни, сходу, домашнього тепла і ще багато чого. Тож я малював лише її", – каже Валерій.
|Ластівки – символ батареї, де служить Валерій, бо на шевронах бійців зображений саме цей птах
З часом на його картинах стали з’являтися і інші птахи: чаплі, круки, соколи. На виїздах боєць малював пейзажі та будяки.
"Коли кольорів стало менше перейшов на абстрактні речі, в яких все одно можна розгледіти птахів. Весна – час, коли вони повертаються з вирію. І я дякую долі що міг спостерігати за поверненням в Україну солов’їв та чути їхній спів в березні", – так описує свої враження про воєнну весну Валерій.
|Художник перейшов на абстрактні речі, в яких все одно можна розгледіти птахів
В дитинстві чоловік хотів бути орнітологом, прочитав купу книг про птахів, мабуть, тому їх так багато на його картинах.
|Валерій каже, що не вірить в натхнення
Валерій каже, що не вірить ані в натхнення, ані в якісь "тонкі матерії", на його думку, будь-яка творчість це – передусім робота.
"Натхнення, як казав колись мій командир, для слабаків, а ти іди рий та укріплюй свою позицію. Окоп сам себе не вироє, текст сам себе не напише. З картинами так само", – каже він.
|Птахи Валерія Пузіка
Свої роботи художник спершу роздавав волонтерам, які допомагають військовим, а згодом йому почали писати люди, що хотіли придбати його картини. Куратори галерей пропонують митцю організувати виставки в кількох містах України.
Утім, в майбутньому чоловік не планує займатися живописом. Йому більше до душі література та кіно.
|Воїну більше до душі література та кіно
Він мріє дописати фентезі для дітей "Делфі та Чарівники", яке присвятив своєму синові. Дві книги Валерія вже вийшли у світ до війни.
"Події відбуваються в Одесі. Я написав дві книги з чотирьох, перша вийшла у харківському Видавництві "АССА" минулого року, друга "Макгі та Чорний дракон" мала вийти цьогоріч. Для мене ця історія дуже важлива, перш за все, тим що вона про мої улюблені місця в Одесі", – каже Валерій.