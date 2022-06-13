У парламенті зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг з Росії та Білорусі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону продажу в Україні російських та білоруських книжок, зокрема і тих, що були ввезені раніше.

Згідно з закопроєктом, з 1 січня 2023 року книжки мають видаватися українською мовою, мовами корінних народів України та країн Євросоюзу, повідомляє громадський активіст Тарас Шамайда.

"Рештою мов, зокрема, російською, можуть видаватися і ввозитися лише оригінальні твори. Переклади ж мають поширюватися українською або вже згаданими мовами ЄС чи кримськотатарською мовою.

Саме ця норма є ключовою для зриву захоплення "русскім міром" нашого книжкового ринку через видання в Україні чи ввезення з третіх країн популярної перекладної літератури", – пише він.

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Колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир Вятрович також вважає, що мета цього законопроєкту – перекрити вплив "русского міра" на українське книговидання і книгорозповсюдження, як ззовні, так і зсередини країни.

"Законопроєкт передбачає заборону імпорту книг з Росії та Білорусі, припинення продажу раніше ввезених російських книг, майже повну заборону друку і ввезення творів громадян Російської Федерації (ідеться саме про громадян РФ, а не про "мертвих росіян" на кшталт Пушкіна з Достоєвським)", – говорить він.

Співавторами законопроєкту є 51 депутат.

Законопроєкт розроблено у співпраці видавців, книгорозповсюджувачів, громадського середовища, депутатів та органів виконавчої влади.