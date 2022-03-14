Жодних книг від агресора: в Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з РФ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
8693
14 березня 2022

В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії у зв’язку з війною.

Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.

Реклама:

Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.

 Фото: viktorijareut/Depositphotos

"Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України", – кажуть у відомстві.

Метою ініціативи є запобігання культурному та інформаційному впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо, раніше онлайн-книгарня відмовилась Yakaboo від співпраці з усіма компаніями ворога.

Також видатні письменники Стівен Кінг, Лінвуд Барклі та Ніл Гейман заявили, що розірвуть контракти з російськими видавництвами.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Книгарня Yakaboo припиняє співпрацю з усіма російськими компаніями

Кінг, ​​Гейман, Барклі: відомі письменники хочуть розірвати контракти з Росією

"Слідом за російським кораблем": Київський музей Олександра Пушкіна змінює назву

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1629
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2725
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20293
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій