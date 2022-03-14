Жодних книг від агресора: в Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з РФ

В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з території Росії у зв’язку з війною.
Відповідне рішення ухвалив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
"Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначили у відомстві.
Це означає, що наявні дозволи на ввезення книг, журналів, газет, буклетів, календарів із Росії більше не дійсні, а нові – не видаватимуть.
|Фото: viktorijareut/Depositphotos
"Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України", – кажуть у відомстві.
Метою ініціативи є запобігання культурному та інформаційному впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.
Нагадаємо, раніше онлайн-книгарня відмовилась Yakaboo від співпраці з усіма компаніями ворога.
Також видатні письменники Стівен Кінг, Лінвуд Барклі та Ніл Гейман заявили, що розірвуть контракти з російськими видавництвами.
Вас також може зацікавити:
Книгарня Yakaboo припиняє співпрацю з усіма російськими компаніями
Кінг, Гейман, Барклі: відомі письменники хочуть розірвати контракти з Росією
"Слідом за російським кораблем": Київський музей Олександра Пушкіна змінює назву
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.