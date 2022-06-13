Пісні російською майже зникли з радіо, але двомовність ефіру продовжується – Кремінь

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 червня 2022

Пісні російською мовою практично зникли з ефірів українських радіостанцій. 

Утім, експерти, гості, частина ведучих продовжують виходити в ефір та подавати інформацію мовою країни-агресора.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він зазначив, що 68% пісень в радіо ефірах звучить державною мовою, решта – офіційними мовами ЄС. 

 Фото: Wavebreakmedia / Depositphotos

"Ми побачили, що у відповідь на масштабне вторгнення країни-агресора на територію України, з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й, фактично, російськомовні пісні. 

З проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксована лише одна російською мовою. Це дійсно вражає", – розказав Тарас Кремінь.

Проте у самих ефірах російська й далі лунає доволі часто. Наприклад, вона переважає під час інформаційно-аналітичних та розважальних радіопередач.

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Мову окупанта використовують ведучі та їхні гості, експерти під час прямих трансляцій, а також – коментарі в інформаційних та новинних сюжетах.

Використання недержавної мови помітили на:

  • "Українське радіо";
  • "Радіо "Культура";
  • "Радіо пятница";
  • "Наше радіо".

"На жаль, маємо констатувати, що збереження режиму двомовності характерне і для радіомовлення, що обмежує права громадян на отримання інформації українською", – наголосив уповноважений з захисту держмови.

Тарас Кремінь нагадав, що двомовність в публічному просторі не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної.




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