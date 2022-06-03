"Не буде нічого російського": окупанти зруйнували єдиний музей поета Єсеніна в Україні. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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3 червня 2022

Окупанти зруйнували єдиний в Україні музей, відкритий на честь російського поета Сергія Єсеніна. Він знаходився у центральному корпусі школи у Київському районі Харкова.

Про це розповіла вчителька російської мови та літератури, а також української мови Світлана Бредун, повідомляє "Суспільне".

Росіяни випустили ракету у ніч на 2 червня. Вибуховою хвилею також вибило вікна у сусідньому навчальному блоці, частково обвалилися стіни.

Вчителька Світлана Бредун зізнається, що у цій школі вона пропрацювала понад 40 років. Тому коли побачила, що росіяни зробили із закладом – плакала.

Так тепер виглядає шкільний музей російському поету Сергію Єсеніну у Харкові. Фото: Суспільне

"А що ще можна відчувати, коли це бачиш? Нехристі… На Благовіщення (25 березня) вони мені у квартиру гепнули, а зараз вони гепнули у школу. Так хотілося б, щоб побачили вони, ті "асвабадітєлі", від чого вони звільняють. Тепер у нас тут не буде нічого російського, нічого", – наголошує педагогиня.

РФ у такий спосіб "денацифікувала" школу. Фото: ДСНС

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З-під завалів зруйнованої школи рятувальники дістали чотирьох людей: чоловіка і трьох жінок. Ще одна жінка, на жаль, загинула під уламками бетонних конструкцій. Її знайшли на сходах, що ведуть у підвал. До слова, у шкільному укритті досі періодично ховаються місцеві, які проживають неподалік.

"Якби їм у вуха і в очі оце показати… Але я думаю, вони нічого не знають. Якби ж вони знали, вчилися так, як треба – то й мудрість була б своя", –  підкреслює Світлана Бредун, цитуючи українського поета Тараса Шевченка.

За словами ще одного місцевого мешканця, Ярослава, раніше у зруйнованій росіянами школі людям роздавали гуманітарну допомогу.

"Коли були бойові дії, сюди люди приходили отримувати гуманітарку – ось прямо тут, біля центрального входу. Коли почалися обстріли дуже сильні, бойові дії почалися інтенсивні, то у всіх школах ховалися звичайні люди, у підвалах. Військових я там ніколи не бачив, я сам ходжу сюди тренуватися на стадіон", – розповідає Ярослав.

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Зруйнована школа у Харкові. Фото: ДСНС
 Внаслідок влучання російської ракети у школу Харкова загинула жінка. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за даними Міністерства культури та інформаційної політики, росіяни від початку повномасштабної війни знищили або пошкодили в Україні близько 370 об'єктів культурної спадщини.

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