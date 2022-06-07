Компанія НВО анонсувала документальний фільм про аварію на ЧАЕС

Американська компанія НВО анонсувала вихід документального фільму про аварію на Чорнобильській АЕС.

Новий документальний фільм з 5 серій називається "Чорнобиль: втрачені записи", повідомили у компанії.

Вийде він 22 червня на стримінговій платформі HBO Max.

Режисер і продюсер фільму – Джеймс Джонс.

"Нещодавно відкриті архівні кадри та записані інтерв’ю зі свідками малюють емоційний і захоплюючий портрет масштабів і тяжкості катастрофи, а також того, на що йшла радянська влада, щоб приховати інцидент", – кажуть автори серіалу.

Вони називають фільм неприкрашеною історією того, що сталося в одній із найменш зрозумілих трагедій ХХ століття.

Зокрема, у серіалі йдеться про сам вибух на АЕС, а також про хаос та загибель людей у наступні дні, тижні та місяці.

Міні-серіал від НВО "Чорнобиль", який вийшов у 2019 році, набув чималої популярності.