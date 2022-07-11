У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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11 липня 2022

Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом.  

У відомстві наголосили, що книги були і залишаються зброєю російської пропаганди. 

"Задля інформаційної безпеки громадян, МКІП наголошує на вилученні книжок з бібліотек, що містять заклики до ворожнечі та ліквідації суверенності України, викривлення фактів та розпалювання ненависті", – підкреслили у відомстві.

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Першочергово Мінкульт рекомендує вилучити з бібліотек видання, зміст яких спрямований на:

  • ліквідацію незалежності України,
  • посягання на права і свободи людини,
  • пропаганду насильства,
  • вчинення терористичних актів,
  • розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.
 Фото: Bakalavar/Depositphotos

Крім того, Мінкульт наголошує на вилученні літератури, яка містить виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України; де повномасштабну війну називають "внутрішнім конфліктом", "громадянським конфліктом", "громадянською війною" тощо; заперечують тимчасову окупацію частини території України.

Також в українських бібліотеках не рекомендують зберігати видання, в яких прославляють осіб, що мають безпосередній стосунок до війни проти України:

  • представників збройних формувань РФ,
  • іррегулярних незаконних збройних формувань,
  • озброєних банд та груп найманців, яких курує РФ,
  • представників окупаційної адміністрації РФ,
  • представників підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували владу на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди" тощо.

У відомстві також назвали перелік російських видавництв, які потрапили під санкції в Україні:

  • "Эксмо",
  • "АСТ",
  • "Центрополиграф",
  • Издательский дом "Питер",
  • "Яуза",
  • "Яуза-пресс",
  • "Вече",
  • "Алгоритм",
  • "Книжный мир".

В Україні відмовили у видачі дозволів на ввезення книг вказаних видавництв. Відповідно до висновків Держкомтелерадіо, вони не відповідають критеріям оцінки видавничої продукції.

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Українським бібліотекам також не рекомендують зберігати у книги авторів, які публічно підтримали війну РФ проти України. А ще фізично зношені та "морально застарілі" видання, за винятком документів, які є "ядром" бібліотечного фонду. Зокрема, видання краєзнавчого характеру, книжкові пам'ятки тощо.

Нагадаємо, за оцінками директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, кількість книг з антиукраїнським змістом, які необхідно вилучити з бібліотек України, сягає 100 млн примірників. 


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