У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек

Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом.

У відомстві наголосили, що книги були і залишаються зброєю російської пропаганди.

"Задля інформаційної безпеки громадян, МКІП наголошує на вилученні книжок з бібліотек, що містять заклики до ворожнечі та ліквідації суверенності України, викривлення фактів та розпалювання ненависті", – підкреслили у відомстві.

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Першочергово Мінкульт рекомендує вилучити з бібліотек видання, зміст яких спрямований на:

ліквідацію незалежності України,

посягання на права і свободи людини,

пропаганду насильства,

вчинення терористичних актів,

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

Крім того, Мінкульт наголошує на вилученні літератури, яка містить виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України; де повномасштабну війну називають "внутрішнім конфліктом", "громадянським конфліктом", "громадянською війною" тощо; заперечують тимчасову окупацію частини території України.

Також в українських бібліотеках не рекомендують зберігати видання, в яких прославляють осіб, що мають безпосередній стосунок до війни проти України:

представників збройних формувань РФ,

іррегулярних незаконних збройних формувань,

озброєних банд та груп найманців, яких курує РФ,

представників окупаційної адміністрації РФ,

представників підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували владу на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди" тощо.

У відомстві також назвали перелік російських видавництв, які потрапили під санкції в Україні:

"Эксмо",

"АСТ",

"Центрополиграф",

Издательский дом "Питер",

"Яуза",

"Яуза-пресс",

"Вече",

"Алгоритм",

"Книжный мир".

В Україні відмовили у видачі дозволів на ввезення книг вказаних видавництв. Відповідно до висновків Держкомтелерадіо, вони не відповідають критеріям оцінки видавничої продукції.

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Українським бібліотекам також не рекомендують зберігати у книги авторів, які публічно підтримали війну РФ проти України. А ще фізично зношені та "морально застарілі" видання, за винятком документів, які є "ядром" бібліотечного фонду. Зокрема, видання краєзнавчого характеру, книжкові пам'ятки тощо.

Нагадаємо, за оцінками директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, кількість книг з антиукраїнським змістом, які необхідно вилучити з бібліотек України, сягає 100 млн примірників.