У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек

Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом.
У відомстві наголосили, що книги були і залишаються зброєю російської пропаганди.
"Задля інформаційної безпеки громадян, МКІП наголошує на вилученні книжок з бібліотек, що містять заклики до ворожнечі та ліквідації суверенності України, викривлення фактів та розпалювання ненависті", – підкреслили у відомстві.
Першочергово Мінкульт рекомендує вилучити з бібліотек видання, зміст яких спрямований на:
- ліквідацію незалежності України,
- посягання на права і свободи людини,
- пропаганду насильства,
- вчинення терористичних актів,
- розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.
|Фото: Bakalavar/Depositphotos
Крім того, Мінкульт наголошує на вилученні літератури, яка містить виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України; де повномасштабну війну називають "внутрішнім конфліктом", "громадянським конфліктом", "громадянською війною" тощо; заперечують тимчасову окупацію частини території України.
Також в українських бібліотеках не рекомендують зберігати видання, в яких прославляють осіб, що мають безпосередній стосунок до війни проти України:
- представників збройних формувань РФ,
- іррегулярних незаконних збройних формувань,
- озброєних банд та груп найманців, яких курує РФ,
- представників окупаційної адміністрації РФ,
- представників підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували владу на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди" тощо.
У відомстві також назвали перелік російських видавництв, які потрапили під санкції в Україні:
- "Эксмо",
- "АСТ",
- "Центрополиграф",
- Издательский дом "Питер",
- "Яуза",
- "Яуза-пресс",
- "Вече",
- "Алгоритм",
- "Книжный мир".
В Україні відмовили у видачі дозволів на ввезення книг вказаних видавництв. Відповідно до висновків Держкомтелерадіо, вони не відповідають критеріям оцінки видавничої продукції.
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Українським бібліотекам також не рекомендують зберігати у книги авторів, які публічно підтримали війну РФ проти України. А ще фізично зношені та "морально застарілі" видання, за винятком документів, які є "ядром" бібліотечного фонду. Зокрема, видання краєзнавчого характеру, книжкові пам'ятки тощо.
Нагадаємо, за оцінками директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, кількість книг з антиукраїнським змістом, які необхідно вилучити з бібліотек України, сягає 100 млн примірників.