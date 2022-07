Поруч із "Мрією": американський гурт заспівав у зруйнованому аеропорту в Гостомелі

Гурт із США Five for Fighting випустив музичний кліп, знятий у зруйнованому аеропорту "Антонов" в Гостомелі.

Пісню Can One Man Save the World опублікували на Youtube-каналі гурту.

У створенні кліпу також взяв участь український оркестр, пісню виконали на фоні знищеного росіянами літака "Мрія".

Також у кліпі використано хроніку з російсько-української війни.

Фото: скріншот з кліпу

"Для мене було честю виконати мою нову триб’ют-пісню на честь України з українським оркестром на руїнах аеропорту "Антонов", перед найбільшим у світі вантажним літаком "Мрія", який Путін цинічно знищив на початку війни", – каже лідер гурту Джон Ондрасік.

Усі прибутки від відео музиканти обіцяють відправити в американський фонд Save Our Allies, який займається допомогою Україні.

Також гурт закликав інших музикантів приєднатись до допомоги Україні та організувати благодійний концерт, прибуток від квитків якого підуть на гуманітарну допомогу.

"Я на власні очі побачив силу духу та витонченість українського народу, який, незалежно від того, грає він на скрипці чи керує танком, не зупиниться через звірства і агресію Путіна", – каже Джон Ондрасік.