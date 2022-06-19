Рада заборонила російську музику в публічних місцях

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі.

Відповідний закон ухвалили 19 червня.

Публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію будуть заборонені.

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Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії.

Фото IgorTishenko / Depositphotos

В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.

Крім того, у законі є заборона відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.

Частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення.

Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.

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Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували 31 травня.

Рішення про заборону російської музики раніше ухвалили у Тернополі.