Рада заборонила російську музику в публічних місцях

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі.
Відповідний закон ухвалили 19 червня.
Публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію будуть заборонені.
Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії.
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В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.
Крім того, у законі є заборона відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.
Частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення.
Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували 31 травня.
Рішення про заборону російської музики раніше ухвалили у Тернополі.