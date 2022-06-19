Рада заборонила російську музику в публічних місцях

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 червня 2022

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у  громадському просторі. 

Відповідний закон ухвалили 19 червня. 

Публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію будуть заборонені.

Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії. 

 Фото IgorTishenko / Depositphotos

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В Україні окремо створять список виконавців, які засуджують агресію РФ – їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі.

Крім того, у законі є заборона відтворювати музику та фільми у салоні автобусів та таксі без згоди пасажирів.

Частка українських пісень має сягати як мінімум 40% від кількості композиції радіомовлення.

Також державною мають говорити у 75% добового обсягу теле- та радіоефірів.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували 31 травня.

Рішення про заборону російської музики раніше ухвалили у Тернополі.




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