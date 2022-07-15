Сергій Жадан отримав премію Ханни Арендт за "політичне мислення"

Яна Осадча журналіст
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15 липня 2022

Український письменник Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ханни Арендт за "політичне мислення".

Про це повідомили у Фонді Генріха Бьолля, який разом з мерією німецького міста Бремен, присуджує цю премію.

Нагорода, яка становить 10 тис. євро, буде вручена 2 грудня 2022 року в історичній ратуші Бремена.

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Журі визнало Жадана "великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури і водночас революціонізує її".

 Сергій Жадан у рідному Харкові

"Погляди Сергія Жадана на українське суспільство та те, як він розповідає про виживання у війні (2014 року), є унікальними в новітній європейській суспільній літературі.

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Жадан не просто описує український світ, він допомагає зрозуміти його, у всьому його хаосі, стражданнях і людяності", – йдеться в заяві журі.

Сам Сергій Жадан каже, що усі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами читачам, слухачам та глядачам, себто мільйонам українців, які своєю боротьбою стверджують у світі Україну.

"Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури. Ще раз усім дякую", – написав він.

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Нагадаємо, українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду у Франції – Орден почесного легіону.


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