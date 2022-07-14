Ліна Костенко отримала Орден почесного легіону

Українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду у Франції – Орден почесного легіону.

Про це повідомила журналістка Мирослава Барчук у Facebook.

Церемонія вручення відзнаки пройшла у французькому посольстві 14 липня.

Приналежність до Ордена почесного легіону є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих – військових або цивільних – заслуг у Франції.

Фото: Радомир Мокрик

За словами поетеси, вручення Ордену стало для нею несподіванкою.

"У тяжкий час ми тут зібралися, але з дуже гарної нагоди, тому що отримати Орден почесного легіону – це велика честь. Для мене це була абсолютна несподіванка, тому що я належу до всесвітньо невідомої літератури. І раптом така відзнака. Я справді люблю Францію. У мене є і вірші про Францію", – зауважила під час вручення відзнаки Ліна Костенко.

Зазначимо, українці раніше ставали кавалерами Ордену почесного легіону. Серед них – видатний український художник Ілля Рєпін, антрополог та етнограф Федір Вовк, хореограф Сергій Лифар тощо.

Нагадаємо, ув’язнений Росією журналіст Владислав Єсипенко став лауреатом премії Barbey Freedom to Write Award.