Ліна Костенко отримала Орден почесного легіону

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 липня 2022

Українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду у Франції – Орден почесного легіону.

Про це повідомила журналістка Мирослава Барчук у Facebook.

Церемонія вручення відзнаки пройшла у французькому посольстві 14 липня.

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Приналежність до Ордена почесного легіону є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих – військових або цивільних – заслуг у Франції.

 Фото: Радомир Мокрик

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За словами поетеси, вручення Ордену стало для нею несподіванкою.

"У тяжкий час ми тут зібралися, але з дуже гарної нагоди, тому що отримати Орден почесного легіону – це велика честь. Для мене це була абсолютна несподіванка, тому що я належу до всесвітньо невідомої літератури. І раптом така відзнака. Я справді люблю Францію. У мене є і вірші про Францію", – зауважила під час вручення відзнаки Ліна Костенко.

Зазначимо, українці раніше ставали кавалерами Ордену почесного легіону. Серед них – видатний український художник Ілля Рєпін, антрополог та етнограф Федір Вовк, хореограф Сергій Лифар тощо.

Нагадаємо, ув’язнений Росією журналіст Владислав Єсипенко став лауреатом премії Barbey Freedom to Write Award.

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