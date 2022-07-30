Що там у кіно: подвиги снайпера ЗСУ, новий горор Джордана Піла та інші фільми серпня

Нестабільність кінопрокату воєнного часу з перенесенням релізів спонукають нас розповісти не лише про стрічки, які виходять у серпні, а й наприкінці липня.

Українські дистриб'ютори та кінотеатри знайомлять аудиторію і з орієнтованими на відчайдушних кіноманів фестивальними перлинами, і з найбільш оригінальними зразками жанрового кінематографа, і з українськими картинами, що відображають драматичну сучасність.

Нижче добірка із 7-ми фільмів, які варто переглянути.

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З 22 липня

"Герой", режисер Асгар Фархаді

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Стрічка славетного іранського режисера, яка отримала гран-прі Канського МКФ, стала однією з головних картин 2021-го року. Багато хто пророкував їй номінацію Американської кіноакадемії в категорії "найкращий неангломовний фільм", у якій Фархаді був настільки успішний (цю нагороду отримали його стрічки "Розлучення Надера і Сімін" та "Комівояжер").

На жаль, на "оскарівській" церемонії прізвище Фархаді не пролунало, що, звичайно ж, не робить гіршим цей фільм, присвячений, подібно до інших робіт режисера, темі кризи патріархальних устоїв, а також одвічній проблематиці швидкоплинності і хиткості земної слави.

Центральний персонаж стрічки, невдачливий підприємець, ув'язнений за борги. Під час короткої відпустки на волі герой знаходить сумку із золотими монетами. Зрадівши, що Господь Бог послав йому урятування, він намагається продати монети, проте в останній момент вирішує, що Небо випробовує його чесність - і дає оголошення про знахідку.

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Коли за сумкою приходить щаслива власниця, благородна поведінка в'язня, який віддав перевагу тюремному ув'язненню крадіжці, набуває розголосу. Однак, потрапивши на телеекран і ставши мимовільним учасником піар-акції тюремного керівництва, герой розуміє, що сумка із золотими монетами була лише початком його спокус та поневірянь.

З 28 липня

"Лети зі мною", режисер Крістоф Барратьє

Режисер фільму Крістоф Барратьє відомий стрічкою "Хористи", що була номінована на "Оскар". Головний герой "Лети зі мною", молодий гульвіса (у цій ролі Віктор Бельмондо, онук легендарного актора), який вбиває час у нічних клубах та випадкових романах.

Його батько, іменитий лікар (Жерар Ланвен), прагнучи навести свого нащадка на розум, змушує його, погрожуючи позбавити фінансування, стати компаньйоном важкохворого підлітка, що втрачає волю боротися з недугами. Як справедливо вважає медик, якщо його син на щось і годиться, так на те, щоб продемонструвати ближньому радість буття.

"Лети зі мною" є доволі точним ремейком німецької картини 2017-го року "Це чортове серце" Марка Ротемунда, в основі якої лежить реальна історія (в оригінальному фільмі фінальним титрам передував відеозапис із прототипами персонажів).

З 4 серпня

"Маленька мама", режисер Селін Сьямма

Після стрічки "Шибеник", яка отримала гран-прі Одеського кінофестивалю за 2011-й рік, Селін Сьямма знову звертається до світу дитинства. Фільм, що брав участь у конкурсі Берлінського МКФ, розповідає про восьмирічну дівчинку, яка після смерті бабусі вперше опиняється у заміському будинку, де виросла її мама.

На мальовничих лісових стежинах героїня зустрічає свою ровесницю, на яку дуже схожа зовні і з якою у неї відразу встановлюються дружні стосунки, немов вона знала її і раніше.

У цій камерній оповіді тема відходу близьких людей сплітається з темою нашого сприйняття часу, спогадів та мрій, які дозволяють нам утримувати минуле у сьогоденні.

Стрічка була вперше представлена українському глядачу у рамках Київського тижня критики.

З 11 серпня

"Швидкісний поїзд", режисер Дейвід Літч

Стрічка Девіда Літча, відомого за картинами "Джон Вік" та "Дедпул", постає цікавою інтерпретацією сюжетної матриці про пошук вбивці, що таїться серед пасажирів транспортного засобу, на який не можна потрапити і який не можна покинути.

На надшвидкісному експресі, що мчить із Токіо в Моріоку, у різних вагонах їдуть п'ятеро раніше незнайомих один з одним професійних кілерів. Дехто з них перебуває на піку кар'єри, дехто вже відійшов від справ.

У ході таємничих подій, що відбуваються під час руху поїзда з пункту А у пункт Б, герої розуміють, що така висока концентрація найманців невипадкова, і десь поблизу має незабаром відшукатися їхня мішень.

Цей знятий у звичній для Літча іронічній інтонації кримінальний трилер, прикрашений талантами Бреда Пітта, Майкла Шеннона та Сандри Баллок, поставлений за романом одного з найпопулярніших японських авторів гостросюжетних творів Котаро Ісакі "Потяг убивць".

З 18 серпня

"Ні", режисер Джордан Піл

Третю картину представив один із найбільш значущих авторів жанру горор останніх років, чиї моторошні та пронизані іронією фільми "Пастка" та "Ми" стали касовими хітами і отримали похвали від критиків. Незважаючи на значний інтерес аудиторії, творцям вдалося зберегти канву фільму майже у повній таємниці, що є доречним з урахуванням схильності Піла до несподіваних сюжетних поворотів.

Наразі відомо, що стрічка розповідає про мешканців ранчо, які починають підозрювати, що у хмарах, що нагромаджуються над їхніми володіннями, щось є, до того ж налаштоване дуже недружелюбно.

Побоюючись, що їх піднімуть на сміх, вони вирішують зафіксувати незвичайні явища і запрошують для цього досвідченого документаліста, втім, не пояснивши йому стан справ, щоб він першим не оголосив їх божевільними.

Піл називає "Ні" найбільш амбітною зі своїх картин, і вона, принаймні, є найдорожчою з них. Якщо сукупний бюджет "Пастки" та "Ми" не перевищує 25 мільйонів доларів, виробництво нового фільму коштувало майже 40 мільйонів.

З 24 серпня

"Снайпер. Білий ворон", режисер Мар'ян Бушан

Режисерський дебют Мар'яна Бушана викликає особливу увагу як перша стрічка про російсько-українську війну, що виходить на екрани від початку повномасштабного вторгнення РФ. Центральний персонаж твору - мешканець екопоселення поблизу Горлівки, молодий пацифіст (Павло Алдошин), який разом зі своєю дружиною прагне віднайти гармонію з навколишнім світом.

Однак, коли в їхнє існування вторгаються окупанти, герой сповнюється переконанням, що мир необхідно відстояти силою зброї і стає снайпером. Разом зі своїм наставником у цій тяжкій науці (Роман Ясиновський) він прагне ліквідувати досвідченого російського снайпера (Олег Драч).

В основі оповіді лежить справжня історія Миколи Вороніна, екопоселенця та вчителя математики з горлівської школи, що взяв до рук снайперську гвинтівку з початком окупації Донбасу. Сам Воронін виступив співавтором сценарію картини.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя