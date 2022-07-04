Уряд схвалив санкції проти археологів з РФ за незаконні розкопки в Криму

Уряд погодив санкції проти російських археологів та деяких іноземних дослідників за незаконні розкопки у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів 1 липня, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Санкції стосуються росіян та інших іноземців, які незаконно досліджували археологічні об’єкти та проводили самовільні розкопки військових поховань.

"За поданням Мінреінтеграції Урядом ухвалено рішення про застосування санкцій до російських науковців, які взяли участь у незаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя у період з вересня 2019 року до жовтня 2020 року", – кажуть у відомстві.

Зокрема, під егідою Інституту археології РАН відбулася низка незаконних археологічних розкопок.

Деякі науковці незаконно проводили дослідження генуезьких фортифікаційних укріплень у Криму та перепоховання солдат, загиблих під час Кримської війни 1853-1856 років.

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"Проведення рф археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Кримського півострова повністю суперечить міжнародному праву в галузі культурної спадщини.

Усе, що творять росіяни в Криму, на території України, у всьому світі — це тільки агресія, провокації, маніпуляції, терор та абсолютне зло", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Що передбачають персональні спеціальні економічні санкції?

заборону на в'їзд фізичних осіб зі санкційного списку на територію України;

неможливість підсанкційних росіян розпоряджатися своїм майном в Україні;

неможливість на представлення результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародною науковою спільнотою;

неможливість використання інституцій ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроби анексії Криму;

запровадження санкцій також зумовить згортання наукових досліджень в галузі археології Північного Причорномор'я;

перешкоджання незаконним археологічним розкопкам і науковим дослідженням у тимчасово окупованому Криму.

Пропозиції до санкційного списку підготували у Мінреінтеграції та Мінкульті.

Список ще розгляне Рада національної безпеки та оборони, а також президент Зеленський.

Погодження цих санкцій дозволить Україні звернутись до міжнародної спільноти і ввести дзеркальні санкції.