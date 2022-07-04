Уряд схвалив санкції проти археологів з РФ за незаконні розкопки в Криму

Уряд погодив санкції проти російських археологів та деяких іноземних дослідників за незаконні розкопки у тимчасово окупованому Криму.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів 1 липня, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Санкції стосуються росіян та інших іноземців, які незаконно досліджували археологічні об’єкти та проводили самовільні розкопки військових поховань.

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"За поданням Мінреінтеграції Урядом ухвалено рішення про застосування санкцій до російських науковців, які взяли участь у незаконних археологічних розкопках на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя у період з вересня 2019 року до жовтня 2020 року", – кажуть у відомстві.

Зокрема, під егідою Інституту археології РАН відбулася низка незаконних археологічних розкопок.

Деякі науковці незаконно проводили дослідження генуезьких фортифікаційних укріплень у Криму та перепоховання солдат, загиблих під час Кримської війни 1853-1856 років.

Фото ілюстративне. ver0nicka//Depositphotos

"Проведення рф археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Кримського півострова повністю суперечить міжнародному праву в галузі культурної спадщини.

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Усе, що творять росіяни в Криму, на території України, у всьому світі — це тільки агресія, провокації, маніпуляції, терор та абсолютне зло", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Що передбачають персональні спеціальні економічні санкції?

заборону на в'їзд фізичних осіб зі санкційного списку на територію України;

неможливість підсанкційних росіян розпоряджатися своїм майном в Україні;

неможливість на представлення результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародною науковою спільнотою;

неможливість використання інституцій ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроби анексії Криму;

запровадження санкцій також зумовить згортання наукових досліджень в галузі археології Північного Причорномор'я;

перешкоджання незаконним археологічним розкопкам і науковим дослідженням у тимчасово окупованому Криму.

Пропозиції до санкційного списку підготували у Мінреінтеграції та Мінкульті.

Список ще розгляне Рада національної безпеки та оборони, а також президент Зеленський.

Погодження цих санкцій дозволить Україні звернутись до міжнародної спільноти і ввести дзеркальні санкції.