"Рятували" від українців: окупанти захопили музей зі скіфським золотом у Мелітополі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 квітня 2022

Російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, де зберігалося скіфське золото IV століття до нашої ери.

Місце, де зберігається реліквія, росіянам підказали колаборанти, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. 

Утім, окупанти знайшли "виправдання" пограбуванню музею. 

"Вони розповсюджують брехню, що нібито врятували скіфське золото, яке експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу. Мовляв, ті хотіли вивезти його за межі країни", – пояснюють у Запорізькій ОВА. 

 Фото ілюстративне.

Раніше міська адміністрація та співробітники музею сховали колекцію скіфського золота.

"У проросійських пабліках показали відео, як призначений росіянами директором Євген Горлачьов розповідає, що його однодумці потратили багато сил та енергії, щоб знайти скіфське золоте, яке було сховано співробітниками музею. Насправді, місцезнаходження колекції видали колаборанти",пише видання Мелітополь.City.

Нагадаємо, у 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі.

Його намагалися вивезти в "Ермітаж", але українські археологи добилися того, щоб знахідку зберігали в Україні.

Значна частина золотих монет і прикрас експонувалася у Мелітопольському краєзнавчому музеї.

Однак ці реліквії – не єдина культурна спадщина, яку захопили окупанти.

З Маріуполя вороги вивезли 7 витворів мистецтва, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях.

Зокрема, вони вкрали картини Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі, скульптури та ікони.

Так само з Маріуполя росіяни викрали цінну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

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