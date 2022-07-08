Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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8 липня 2022

Перший місяць цього літа вийшов для української музики тихим. Це стосується і кількості нових релізів, і їхнього звучання.

Замість свіжаків наші артисти повертали із забуття старі пісні та тексти, що сьогодні особливо резонують із життям у воєнний час.

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Артем Пивоваров х DOROFEEVA – Думи

Один із найбільш багатообіцяючих поп-співаків України омузичнив хрестоматійний вірш Тараса Шевченка в дуеті із екс-вокалісткою "Время И Стекло". 

Пісня "Думи" стала частиною проекту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". У ньому він разом з іншими українськими артистами кладе на музику твори Івана Франка, Павла Тичини, Михайла Старицького та інших класиків української літератури.

POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash — Перед світанком

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Тим часом колишній "одногрупник" Дорофєєвої присвятив нову пісню захисникам України. Компанію йому склала Мішель Андраде, а також Аліна Паш.

KOLA – Чи разом?

Учасниця "Голосу країни" Анастасія Прудиус запустила сольний проект ще у 2018-му. Але першим великим хітом KOLA розродилася лише цього місяця. Ліричне R’n’B про розлуку з коханим під час війни вже набрало понад 2 мільйони переглядів у YouTube.

OTOY – Strong Thanks From Ukraine

На 100-й день повномасштабної війни з росією репер записав музичну подяку закордонним друзям і партнерам України. Пісня вийшла в рамках проекту "Сміливість" за сприяння МЗС України та креативної агенції Banda.

ТНМК та Брати Гадюкіни – Гострі ножі

На свій день народження ветерани українського хіп-хопу нагадали про мілітарі-пісню трирічної давнини. До оновленого кліпу на "Гострі ножі" увійшли кадри із воїнами ЗСУ, що чинять спротив російським ворогам.

ТНМК – Своє борони

У червні "ТанкИ" добряче покопалися в архівах і дістали звідти ще й пісню, яку 15 (!) років тому записали для телефільму про українських зірок в армії. Відео з власних кадрів змонтував Ярослав Пілунський – один із перших кліпмейкерів "ТНМК", який зараз служить в аеророзвідці.

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alyona alyona та Jerry Heil – Чому?

У черговому дуеті Альона Савраненко та Яна Шемаєва озвучили питання, що не сходить з вуст українців четвертий місяць. Чекаємо від них на повноцінний cпільний альбом?

Саша Чемеров – Замість мене

"Замість мене" – перша пісня в музичній кар’єрі Саші Чемерова не його авторства. Її написав київський музикант і саундпродюсер Олександр Філоненко (екс-Tape Flakes, Monoconda). Відео на трек знято на тепловізор.

DETACH – Інші / Кінцева

Київський ню-метал-гурт повернувся з двома новими синглами. Що важливо – україномовними.

В "Інші" йдеться про принципову різницю між "братніми" народами. А у відео на "Кінцеву" можна побачити смерть путіна у варіаціях.

KRUTЬ – Скажи мені, Боже

Співачка та бандуристка Марина Круть перезаписала пісню 2019 року із оркестром Хмельницької філармонії. У симфонічному звучанні вона набула епічноста та, разом із тим, стала ще більш чуттєвою.

Postman – The Good Old World

Нова пісня Костянтина Почтаря може стати чудовим гайдом для жителів інших країн, які хочуть зрозуміти, що українці відчувають просто зараз.

Blooms Corda – Київський вокзал

Гурт киянина Данила Галика випустив новий альбом "Найцінніші речі в світі", що має всі шанси стати найкращим українським студійником не багатого на повноформатні релізи 2022-го. У ньому Blooms Corda, як і завжди, оспівують маленькі радощі життя, що не втратили сенс навіть під вибухами та обстрілами.

"Київський вокзал" – ніжний соул, здатний витиснути сльозу з усіх, хто сумує за столицею.

Operation Perevtilennya

Cтворений під час війни інді-лейбл Khvylia випустив свою першу збірку. До неї увійшли треки Мар’яни Клочко, jockii druce, Karoon та інших, вартих уваги молодих українських музикантів.

To Eternity – Несмачний мед

Знайомтеся: Даниїл Отуоніє, нова сенсація українського ТікТок-попу. Cтаном на середину червня його "Несмачний мед" набрав у соцмережі понад 1,8 млн переглядів.

ДахаБраха – Мавчин танок (Веснянка)

Автори багатостраждального українського мультфільму "Мавка" виклали в інтернет новий фрагмент свого дітища. Саундтреком до нього стала веснянка від всесвітньо відомого українського фольк-гурту. Самих музикантів теж можна побачити в ролику у вигляді 3D-персонажів.


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