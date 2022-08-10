Держкіно прийняли до європейської асоціації European Film Agency Directors

Європейська асоціація European Film Agency Directors одноголосно проголосувала за вступ Державного агентства України з питань кіно.

Цей крок стане вагомою підтримкою української кіногалузі в умовах повномасштабної війни і посилить співпрацю між українською та європейською кіноіндустріями, наголошують у Держкіно.

Рішення щодо членства України асамблея EFAD, що об'єднує 35 національних кіно- та аудіовізуальних агентств, має затвердити у вересні, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Протягом перших двох-трьох років з України не братимуть членських внесків. При цьому наша країна зможе брати участь у конкурсах EFAD.

"Це дуже важливе рішення для українського кінематографу, бо дасть можливість додатково розповідати правду про війну росії проти України за допомогою кіно", – наголошує Єрмак.

Перемовини з EFAD стосовно членства України в Асоціації розпочалися на початку 2022 року. Вже у травні на Каннському кінофестивалі Україна отримала запрошення на вступ до EFAD.

EFAD – це європейська асоціація, яка об'єднує 35 національних кіно- та аудіовізуальних агенцій. База EFAD знаходиться у Брюсселі. Членство в асоціації охоплює країни Європейського Союзу, а також Ісландії, Норвегії, Республіки Північна Македонія, Чорногорії, Сербії, Швейцарії та Великої Британії.

Місія EFAD – сприяти розвитку кінограмотності та розповідати історії на підтримку свободи вираження думок і європейської кінокультури.

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