"Маркер російської окупації": з фасаду КНУ Шевченка зняли меморіальну дошку Булгакову

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 серпня 2022

З фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка зняли меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомила учасниця громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко у Facebook.

Саме ця організація наприкінці липня подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін Київського університету "два маркери російської окупації". Зокрема, йшлося про:

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  • меморіальну дошку Булгакову, яку встановили влітку 2017 року. Приводом послугував той факт, що письменник навчався у будівлі Інституту філології КНУ в 1901-1909 роках, коли у ній було розміщено Першу київську гімназію;
  • радянську меморіальну дошку на фасаді червоного корпусу університету, псисвячену студентам і викладачам, які загинули "за радянську батьківщину" під час "Великої вітчизняної війни", розміщену на фасаді червоного корпусу.
 Фото: Тетяна Швидченко

Автором барельєфу на демонтованій дошці є скульптор Василь Маркуш. Швидченко подякувала університету за ухвалене рішення, а свою позицію, подаючи звернення від ГО, аргументувала так:

"Булгаков є символом російської культури, до української ніколи не мав жодного відношення, навпаки – у своїх творах поливав брудом все українське. Тож всі його зображення так само є атавізмами окупаційного періоду, яких терміново потрібно позбутися".

Стіна одного з корпусів КНУ Шевченка, звідки зняли меморіальну дошку Булгакову. Фото: Ксенія Семенова

Що не так із Булгаковим?

Український чат-бот "А Пушкін вам що зробив?", де зібрана інформація про російських митців-українофобів, Булгакова класифікує як одного із них. При цьому вказується, що це "спірне" питання.

Зокрема, серед аргументів зазначають, що у романі "Біла гвардія" Булгакова є чимало епізодів, які нібито демонструють імперську зверхність і ненависть автора до боротьби українців за свою державу. На противагу цьому додають, що:

"Насправді, автор достовірно описує настрої народу під час громадянської війни в Києві 1918 року. Київ того періоду дійсно кишить українофобами типу Турбіна. Але з іншого боку, Булгаков також описує прагнення народу до самовизначення і підтримку народом військ Петлюри".

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Водночас зазначається, що самі росіяни сприймають Булгакова як прибічника "русского мира", а російська пропаганда бере на озброєння українофобські цитати персонажів його "Білої Гвардії".

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України не буде вилучати твори Булгакова зі шкільної програми зарубіжної літератури. Аргументують це тим, що його життя і творчість були пов'язані з Україною. 


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