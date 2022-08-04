У шкільній програмі залишать твори Гоголя, Булгакова та Ільфа і Петрова – МОН

У шкільній програмі зарубіжної літератури залишать російських письменників, творчість та життя яких були тісно пов'язані з Україною. Зокрема, йдеться про Михайла Булгакова, Миколу Гоголя, Анатолія Кузнецова тощо.

Про це розповів керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко в ефірі всеукраїнського телемарафону 4 серпня.

Відомство уже підготувало проєкт наказу про затвердження змін до усіх навчальних програм. Документ найближчим часом мають затвердити на найвищому рівні.

Реклама:

"З 1 вересня нового навчального року діти будуть вчитися за новою навчальною програмою", – резюмував Кононенко.

При цьому в оновленій шкільній програмі залишаться письменники, які писали російською, але творчість яких тісно пов'язана з Україною, заявив він.

"Прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною…якщо вони народилися, довгий час жили в Україні або відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися у навчальних програмах", – наголосив чиновник.

Кононенко розповів, що українські школярі продовжать вивчати:

творчість Миколи Гоголя,

Володимира Короленка,

повість Михайла Булгакова "Собаче серце",

роман Анатолія Кузнецова "Бабин Яр",

роман "12 стільців" Іллі Ільфа та Євгенія Петрова.

Крім того, керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН розповів, що в оновленій програмі зарубіжної літератури не буде великої кількості нових творів. Натомість деякі твори з категорії "для додаткового читання" переведуть в текстуальне вивчення.

"Кістяк програми залишається такий, як є", – наголосив він.

Реклама:

Також Кононенко прокоментував, чи з'явиться в оновленій програмі "заміна" вилученим творам російських письменників:

"Коли ми започаткували вивчення зарубіжної літератури, то курс складався із дуже великої кількості літератури РФ – і класичної, і радянської. За роки незалежності України відсоткове відношення творів літератури РФ зменшувалося за рахунок включення в програму англійської, французької, іспанської, американської, східної літератур.

Слово "замість" тут не підходить – багато творів вивчаються на вибір. Якщо говорити зовсім про нове, то буде вивчатися австрійський письменник Йозеф Рот".

Нагадаємо, раніше у МОН заявили, що із програми зарубіжної літератури виключать роман російського письменника Льва Толстого "Війна и мир".