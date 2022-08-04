У шкільній програмі залишать твори Гоголя, Булгакова та Ільфа і Петрова – МОН

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 серпня 2022

У шкільній програмі зарубіжної літератури залишать російських письменників, творчість та життя яких були тісно пов'язані з Україною. Зокрема, йдеться про Михайла Булгакова, Миколу Гоголя, Анатолія Кузнецова тощо. 

Про це розповів керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко в ефірі всеукраїнського телемарафону 4 серпня.

Відомство уже підготувало проєкт наказу про затвердження змін до усіх навчальних програм. Документ найближчим часом мають затвердити на найвищому рівні.

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"З 1 вересня нового навчального року діти будуть вчитися за новою навчальною програмою", – резюмував Кононенко.

 Фото: casarda/Depositphotos

При цьому в оновленій шкільній програмі залишаться письменники, які писали російською, але творчість яких тісно пов'язана з Україною, заявив він.

"Прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною…якщо вони народилися, довгий час жили в Україні або відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися у навчальних програмах", – наголосив чиновник.

Кононенко розповів, що українські школярі продовжать вивчати:

  • творчість Миколи Гоголя,
  • Володимира Короленка,
  • повість Михайла Булгакова "Собаче серце",
  • роман Анатолія Кузнецова "Бабин Яр",
  • роман "12 стільців" Іллі Ільфа та Євгенія Петрова.

Крім того, керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН розповів, що в оновленій програмі зарубіжної літератури не буде великої кількості нових творів. Натомість деякі твори з категорії "для додаткового читання" переведуть в текстуальне вивчення.

"Кістяк програми залишається такий, як є", – наголосив він.

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Також Кононенко прокоментував, чи з'явиться в оновленій програмі "заміна" вилученим творам російських письменників:

"Коли ми започаткували вивчення зарубіжної літератури, то курс складався із дуже великої кількості літератури РФ – і класичної, і радянської. За роки незалежності України відсоткове відношення творів літератури РФ зменшувалося за рахунок включення в програму англійської, французької, іспанської, американської, східної літератур. 

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Слово "замість" тут не підходить – багато творів вивчаються на вибір. Якщо говорити зовсім про нове, то буде вивчатися австрійський письменник Йозеф Рот". 

Нагадаємо, раніше у МОН заявили, що із програми зарубіжної літератури виключать роман російського письменника Льва Толстого "Війна и мир".


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