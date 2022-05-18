"А Пушкін що зробив?": запрацював чат-бот про російських митців-українофобів

Яна Осадча журналіст
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18 травня 2022

В Україні створили чат-бот, який дає відповіді на питання, чи заслуговує російський культурний діяч на те, щоб його ім’я носили вулиці українськиї міст.

Чат-бот називається "А Пушкин вам что сделал?", повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У пошуку боту треба ввести прізвище літератора, актора або державного діяча.

Програма видає причину, чому він не заслуговує на вшанування в Україні та наводять приклади його імперських або антиукраїнських висловлювань.

 

В інших випадках бот відповідає, що об’єктивних причин для перейменування вулиць та зносу пам’ятників не знайдено, однак в Україні є свої діячі, яких треба вшановувати.

Під кожним прізвищем діяча вказують міста, де встановили пам"ятник та назвали вулицю на його честь.

Так, поета Олександра Пушкіна в чат-боті називають "російським шовіністом".

"Повернувшись до Петербурга із заслання, Пушкін перестав критикувати російський престол, а натомість почав писати великодержавні оди та прославляти імперські агресивні діяння царизму проти сусідніх народів", – розповідають автори боту.

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Письменника Михайла Булгакова класифікують, як українофоба, але вказують, що це спірне питання.

"У "Білій гвардії" Булгакова є чимало епізодів, які нібито демонструють імперську зверхність і ненависть автора до боротьби українців за свою державу", – йдеться в описі.

 

Федора Достоєвського також називають "шовіністом" та "українофобом".

Автор "Злочину та Покарання" і "Ідіоту", на думку авторів боту, "мав яскраво виражені проросійські шовіністичні та українофобські погляди".

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Він вважав Російську імперію найвеличнішою державою, а російську літературу – провідною літературою світу.

 

Письменники Лев Товстий та Антон Чехов антиукраїнськими висловами не прославилися, однак автори чат-боту впевнені, що в Україні достатньо своїх талантів.

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