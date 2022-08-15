Оригінальний сценарій фільму "Мої думки тихі" виставили на аукціон: частина коштів піде на ЗСУ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 серпня 2022

Оригінальний сценарій фільму "Мої думки тихі" українського режисера Антоніо Лукіча продадуть на благодійному аукціоні.

Про це повідомив режисер Наріман Алієв на сторінці в Instagram.

Переможець аукціону отримає унікальний сценарій трагікомедії зі сценами, які не увійшли до стрічки.

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"Антоніо Лукіч надав сценарій стрічки "Мої думки тихі" зі сценами, які не увійшли у фільм. Також унікальні розкадровування та неопубліковані артматеріали до фільму. Автограф від режисера. Усе це очікує переможця", – розповів Алієв.

 Оригінальний сценарій фільму "Мої думки тихі". Фото: Наріман Алієв

Аукціон одночасно триває у кількох соціальних мережах: Twitter, Instagram та Facebook.

Стартова ціна складала 2000 гривень. Проте, станом на 19:40 15 серпня найвища ставка сягає 73 тисяч гривень.

Аукціон триватиме до 12:00 18 серпня. 50% від суми, вирученої від продажу сценарію стрічки "Мої думки тихі", будуть передані Амілю та Рамілю з гурту "Курган і Агрегат" на підтримку ЗСУ. Інші 50 % передадуть благодійному фонду "Мистецький Український Рух".

"Вважайте, що сценарій – це і є єдина в своєму роді режисерська версія фільму, яка ніде ніколи не була опублікована. Підпис режисера та пожиттєвий лінк на фільм додаються. Читається досить легко, майже як сучукрліт",додав режисер фільму Антоніо Лукіч.

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"Мої думки тихі" – українська трагікомедія 2019 року. Фільм став дебютною повнометражною художньою стрічкою для Лукіча.

Вперше фільм демонструвався 4 липня 2019 року на секції "East of West" 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де стрічка отримала Спеціальну премію журі. "Мої думки тихі" займає 20-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.


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