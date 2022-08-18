Лондонська галерея скасувала виставку "Український шлях", яку організовував російський колекціонер

Знаменита галерея Саатчі (Saatchi Gallery) у Лондоні скасувала виставку українського сучасного мистецтва під назвою "Український шлях" (The Ukrainian Way).

Причиною послугувало обурення українських культурних діячів через те, що проєкт організовував росіянин – банкір і колекціонер мистецтва Ігор Цуканов разом із культурним імпресаріо Маратом Гельманом як консультантом, повідомляє The Art Newspaper.

Представники української культурної спільноти заявили, що вважають неприйнятною будь-яку співпрацю з організаціями чи особами, які пов'язані з владою РФ під час повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Виставка мала проходити з 3 по 11 вересня, проте зараз на сайті Saatchi Gallery немає відповідного анонсу.

Виставка "Український шлях" мала пройти в Saatchi Gallery у Лондоні

Партнером виставки спочатку виступала київська організація M17 Contemporary Art Center (Центр сучасного мистецтва М17), а всі гроші, одержані від продажу картин, зокрема у форматі NFT, мали піти на підтримку українського мистецтва, зокрема фондам Art for Victory та Ukrainian Emergency Art Fund.

Проте пізніше M17 CAC відмовилася брати участь у заході, через що галерея вирішила скасувати виставку. Директорка M17 CAC Наталія Шпитковська заявила, що "в умовах недолугого інформаційного подання проекту, а також неузгоджених дій і заяв, M17 CAC відмовляється від участі у виставці "Український шлях".

Після цього галерея Саатчі скасувала виставку. У пресслужбі прокоментували рішення так:

"Ми отримали запевнення від цих зацікавлених сторін, що вони повністю підтримують проєкт. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проекту".

У галереї також додали, що культурна установа не була організатором чи куратором "Українського шляху" і не була залучена до будь-яких прямих комунікацій з художниками чи колекціонерами.

Роль лондонського музею сучасного мистецтва була у тому, щоб надати своє приміщення з метою "просування українських митців та збору благодійних коштів на користь України", а його "участь у проекті базувалася на залученні ключових українських стейкхолдерів".

Крім того, творча директорка Українського інституту Тетяна Філевська, яка закликала до бойкоту культурної співпраці будь-якими організаціями, пов’язаними з Росією після вторгнення в Україну 24 лютого, заявила:

"Важко уявити будь-яку культурну співпрацю між українцями та росіянами, особливо в українському проекті. І Цуканов, і Гельман створили рівень неправильного спілкування, що було неприпустимим".

Згодом українські автори картин, побачивши анонси виставки, заявили, що їхні роботи збираються виставляти без їхньої згоди. Зокрема, український художник Олег Тістол сказав, що ніхто навіть не питав його згоди.

Після цього скасування виставки також вимагала представниця Українського інституту у Франції Ольга Сагайдак.

"Авторське право? Ні, вони про це не чули. Організатори виставки не зважають на думку (українських художників). Володіння об’єктом не обов’язково дає право на публікацію та виставлення", – написала вона у Facebook.

Художники прокоментували її пост, заявивши, що вони проти включення їхніх творів мистецтва до виставки. Їхні роботи знаходяться в колекціях Цуканова і Гельмана, які раніше разом працювали на виставках у Saatchi Gallery.

На скасування виставки "Український шлях" у коментарі The Art Newspaper відреагував її організатор, російський банків і колекціонер Цуканов.

"Обставини в Україні настільки трагічні, що їх відображення у свідомості людей створює такі сюрреалістичні уявлення про справжні наміри. "Український шлях" – найбільше українське мистецьке шоу в історії та мій п’ятий показ у Saatchi. Усі вони були блокбастерами. Цього разу я вибрав не того партнера. Їй вдалося досягти свого", – заявив він, маючи на увазі Шпитковську.

Марат Гельмам, коментуючи скасування виставки, заявив, що він "щиро хотів допомогти" як людина, яка займається українським мистецтвом з 1987 року, але "на жаль, війна, агресія Росії в Україні, і все це не так важливо, як те, що я російський галерист".