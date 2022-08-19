"Між нами безодня": вийшов короткометражний фільм "Ма" про різницю між українцями і росіянами

У вільному доступі на YouTube з'явився короткометражний фільм про повномасштабну війну в Україні під назвою "Ма".

Режисер Богдан Желєзняк і виконавець головної ролі актор Максим Яковлєв презентували стрічку 19 серпня, повідомляє "Укрінформ".

Ідея фільму полягає тому, щоб наочно продемонструвати прірву, яка існує між українським та російським народами.

"Якщо описати фільм одним словом, то це буде слово "контраст", а якщо двома, то "світло" і "темрява". Ми дійсно різні, ми не один народ і цим фільмом я хотів сказати, що між нами не просто прірва, між нами безодня", – розповів Желєзняк.

Режисер зізнається, що сюжет для короткометражного фільму йому підказала бабуся, яку вразили перехоплені українськими правоохоронцями розмови російських солдат з їхніми рідними, зокрема з матерями та дружинами. Так народилася ідея розкрити "феномен душі" окупанта.

"Вона запропонувала мені розкрити їхній феномен душі у фільмі, показати розмову окупанта з матір’ю і я одразу загорівся ідеєю. Буквально в один вечір накидав сценарій", – розповідає Желєзняк.

У фільмі поранений на українській землі росіянин телефонує матері, щоб розповісти їй про те, що відбувається у країні, яку прийшла "визволяти" РФ. Проте він не чує від неї жодного слова співчуття. Натомість жінка говорить лише про підтримку "спецоперації" та "гордість за президента". У сцені також присутня нецензурна лексика.

"Весь текст розмови окупанта з матір’ю не має жодного вигаданого слова, все взято і скомпільовано з перехоплених розмов", – наголошує режисер.

Режисер короткометражного фільму "Ма" Богдан Желєзняк. Фото: Укрінформ

Потім, за сюжетом, на поле бою приходять військові Збройних сил України, які оглядають загиблих та поранених окупантів. У якийсь момент одному з українських військових телефонує мама, яка турботливо розпитує сина про те, як він і де знаходиться.

Акторами фільму "Ма" стали друзі Богдана Желєзняка. За його словами, стрічку зняли за власні кошти. Їх витратили в основному на техніку: БТР, автомати і військову форму для акторів. Знімальна команда працювала на волонтерських засадах.

Коментуючи зйомки фільму, головний актор Максим Яковлєв зізнався, що якби він побачив стрічку до повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, то не повірив би у те, що таке може відбутися.

"Тобто я дивлюся і розумію, що немає такої жінки, яка так розмовляє зі своїм сином, але вони є. І мені було важко повірити, що так можливо розмовляти з мамою, що мама так може розмовляти з сином", – наголошує актор.

Режисер фільму підкреслив, що стрічка призначена для іноземної аудиторії, яка достеменно не знає реалій російсько-української війни і того, яка ментальна прірва існує між двома народами.