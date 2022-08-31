"У нас немає нічого": українців просять допомогти відновити книжковий фонд маріупольської бібліотеки

Центральна бібліотека імені Короленка у Маріуполі, яку розбомбили окупанти, потребує відновлення книжкового фонду з нуля.

У Маріупольській міській раді закликають небайдужих українців допомогти відновити бібліотечний фонд, надсилаючи книги.

Зараз бібліотека тимчасово функціонує у Дніпрі, проте фізичного приміщення досі немає.

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"Співробітники вже почали збирати електронні версії книг, як авторів Приазов’я, так і творців інших куточків України. Фонд бібліотеки наразі налічує близько 80 книжок, але потребує набагато більше", – підкреслюють у міськраді.

Фото: Elena Schweitzer/Depositphotos

Як розповіла "УП. Життя" директорка центральної бібліотеки ім. Короленка Вікторія Лісогор, жодної книги евакуювати із Маріуполя не вдалося.

За її словами, у місті до 24 лютого функціонувало 15 публічних бібліотек, 5 із них – для дітей. Зараз практично усі будівлі зруйновані.

"Винесена уся техніка, меблі. Співробітники, які залишилися у Маріуполі, періодично дивляться, що там робиться.

Майже половини книжок в усіх бібліотеках немає. Частину із них брали місцеві мешканці, тому що треба було розпалювати багаття, щоб приготувати їжу", – говорить Вікторія.

Бібліотека слугувала прихистком для неї з донькою та інших співробітників з дітьми із першого дня повномасштабної війни. Квартира жінки згоріла.

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"Моя квартира знаходиться на 7 поверсі, вікна виходять на "Азовсталь". Я розуміла, що треба кудись діватися. Подумала, що бібліотека – досить міцна будівля, яка може нас вберегти. Деякі співробітники з дітьми також там перебували. Увесь цей час ми жили разом", – пригадує жінка.

Так тривало понад два тижні. Коли почалося масоване бомбардування Маріуполя і лінія фронту змістилася ближче до центру, військові "Азову" попередили, що "буде дуже гаряче" – треба було евакуюватися.

"Для нас зробили неформальний "зелений коридор". 16 березня за нами приїхали волонтери. Все, що я змогла забрати – це документи на бібліотеку і печатку. Все. Ми виїжджали на свій страх і ризик, бо не знали, чи доїдемо.

Було дуже страшно, над нами все літало, всюди лежали вбиті люди. Жодної книжки евакуювати ми не змогли", – наголошує Вікторія.

Згодом виїхало ще 8 співробітників, а у ніч на 19 березня бібліотеку розбомбили.

"Від неї майже нічого не лишилося. Тільки у підвальних приміщеннях деякі книжки, але і там багато чого розграбували", – каже директорка установи.

Зараз Вікторія перебуває у Дніпрі. Загалом із різних куточків України 13 співробітників бібліотеки ім. Короленка підтримують її існування – долучаються до центрів "Я – Маріуполь", наповнюють сайт, сторінки у соціальних мережах, проводять онлайн-заходи та вікторини. Також вони паралельно закликають небайдужих громадян допомогти відновити книжковий фонд. Наразі є лише 150 книг в електронному вигляді, каже Вікторія Лісогор.

"У нас зараз немає нічого з того, що потрібно для бібліотеки", – наголошує вона і додає, що уже звернулися за допомогою благодійних фондів та Інституту книги.

Зараз директорка робить усе можливе, аби відкрити фізичне приміщення бібліотеки у Дніпрі. За її словами, у жовтні це питання має вирішитися, проте деталей не розголошують, доки немає конкретики.

"Для мене це виклик та історична подія. Такого ще напевно ніколи не було. Зараз починаємо з нуля. Але ця бібліотека поїде назад до Маріуполя", – підсумовує Лісогор.

Кожен охочий може допомогти маріупольській бібліотеці імені Короленка відновити книжковий фонд, відправивши книгу або декілька.

Контакти для відправки: Вікторія Олександрівна Лісогор, +38 (096) 323-29-35, м. Дніпро, відділення Нової Пошти №61.