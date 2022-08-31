Музей замість банального укриття: у Житомирі вчитель поповнив сховище експонатами

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
4645
31 серпня 2022

У Житомирі вчитель трудових технологій Олег Земнухов облаштував в школи укритті музей.

У ньому зібрані давні знаряддя праці, розповів він для "Укрінформу".

Вчитель розказав, що для створення музею в укритті його надихнув ремонт в історичній будівлі, де розташована школа. 

Через підвищену вологість у підвалі довелось оббивати штукатурку та реанімувати стіни.

 Фото: Олег Земнухов

"Під тим шаром я виявив гарно збережену цеглу і одразу прийшла думка, що туди напрошується якийсь експонат", – розповів Земнухов.

Він викладає уроки ремонту та виробництва взуття для дітей з особливими потребами. 

Крім того, педагог має домашню колекцію старовинних знарядь праці, яку він і розмістив в укритті школи. Деяким них – понад 100 років.

 Експонати музею

Колекцію доповнили експонатами, які були в навчальному закладі. Згодом планує розмістити на стінах фото знарядь та людей, які користуються ними.

"Під час повітряної тривоги діти переходитимуть в музей та розглядатимуть його експонати. Окремий акцент я зробив на екологічному напрямку. Наші предки використовували природозберігаючі технології, прилади, які не потребували електроенергії... Це демонструють прядки та ручні швейні машинки. Паралельно буде можливість прослідкувати еволюцію технологій", – додав учитель.

Читайте також: Спілка письменників пропонує закрити музей Булгакова в центрі Києва




 136
Суспільство

Математика, історія, біологія: наскільки добре ви пам’ятаєте шкільну програму? ТЕСТ

Михайло Загородній
 3058
Суспільство

Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

Денис Куклін
 2811
Знай про ВІЛ

Як жити повноцінним життям з ВІЛ: руйнуємо міфи про лікування ВІЛ

За підтримки USAID

Головне на сайті


Суспільство

Математика, історія, біологія: наскільки добре ви пам’ятаєте шкільну програму? ТЕСТ

Михайло Загородній
Лише 26% батьків готові віддати дитину на офлайн-навчання. Опитування
Музей замість банального укриття: у Житомирі вчитель поповнив сховище експонатами
"Деякі європейці граються в пацифізм": клуб у Мілані скасував благодійний концерт гурту "Жадан і Собаки"
Збирає на пікап для чоловіка в ЗСУ: лікарка продає буклет про здоров'я печінки
"У нас немає нічого": українців просять допомогти відновити книжковий фонд маріупольської бібліотеки
Суспільство

Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

Денис Куклін
Знай про ВІЛ

Як жити повноцінним життям з ВІЛ: руйнуємо міфи про лікування ВІЛ

За підтримки USAID