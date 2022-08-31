Музей замість банального укриття: у Житомирі вчитель поповнив сховище експонатами

У Житомирі вчитель трудових технологій Олег Земнухов облаштував в школи укритті музей.

У ньому зібрані давні знаряддя праці, розповів він для "Укрінформу".

Вчитель розказав, що для створення музею в укритті його надихнув ремонт в історичній будівлі, де розташована школа.

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Через підвищену вологість у підвалі довелось оббивати штукатурку та реанімувати стіни.

Фото: Олег Земнухов

"Під тим шаром я виявив гарно збережену цеглу і одразу прийшла думка, що туди напрошується якийсь експонат", – розповів Земнухов.

Він викладає уроки ремонту та виробництва взуття для дітей з особливими потребами.

Крім того, педагог має домашню колекцію старовинних знарядь праці, яку він і розмістив в укритті школи. Деяким них – понад 100 років.

Експонати музею

Колекцію доповнили експонатами, які були в навчальному закладі. Згодом планує розмістити на стінах фото знарядь та людей, які користуються ними.

"Під час повітряної тривоги діти переходитимуть в музей та розглядатимуть його експонати. Окремий акцент я зробив на екологічному напрямку. Наші предки використовували природозберігаючі технології, прилади, які не потребували електроенергії... Це демонструють прядки та ручні швейні машинки. Паралельно буде можливість прослідкувати еволюцію технологій", – додав учитель.

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