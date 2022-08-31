Спілка письменників пропонує закрити музей Булгакова в центрі Києва

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 серпня 2022

У секретаріаті Національної спілки письменників України ініціюють закриття музей російського письменника в центрі столиці.

Про це йдеться у зверненні Спілки.

Вони вважають недопустимим функціонування в Києві музею російського письменника, який ненавидів Україну і паплюжив її у своїх творах. 

"Булгаков, по суті, є одним із предтеч цього горезвісного "русского міра", і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а  й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. 

Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди", – зазначили у спілці письменників.

 Фото з сайту музею Булгакова

В організації також додали, що присутність цього письменника в культурному просторі несе в собі небезпеку для української ідентичності і державності.

У заяві також зазначено, що спілка пропонує всі музейні експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури.

Завідувачка музею Булгакова Людмила Губіанурі у Facebook відреагувала на заяву організації.

"Спілка письменників, думаю, використала не всю свою зброю. Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займалися протягом своєї багатої історії", – зазначила вона.

Натомість спілка письменників пропонує створити  музей видатного українського композитора Олександра Кошиця. Він мешкав у будинку, де наразі розташований музей росіянина, до 1906 року.  Йоно внесок у культуру є значущим не лише для України, але й для усього світу.

Нагадаємо, у Міносвіти вирішили лишили твори Гоголя, Булгакова та Ільфа і Петрова у програмі зарубіжної літератури.

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