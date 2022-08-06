Якщо у червні здавалося, що українські музиканти взяли творчу паузу, то вже в липні стало зрозуміло, що спокій їм, як і всім нам, спокій тільки сниться. Активізувалася навіть стара рок-гвардія.

Цього місяця нових українських треків вийшло стільки, що всі вони не вмістилися в одному матеріалі, тож шукайте додатковий список наприкінці.

Океан Ельзи – Квіти мінних зон

Пісня, яку "ОЕ" написали кілька років тому, повинна була стати частиною нового альбому гурту, але через війну його реліз довелося перенести з квітня-2022 на невизначений час. У світлі останніх подій епічний поп-рок від Святослава Вакарчука та музикантів звучить як ніколи доречно.

У кліпі на "Квіти мінних зон" можна побачити, як світи війни та миру зливаються в єдиній реальності. Сингл став саундтреком до благодійного проекту #ДорогиПеремоги, у рамках якого триває збір коштів на пікапи для українських воїнів.

Kozak System – Мольфар / Не покинь

Після загравань із комерційним поп-роком "Козаки…" повертаються до свого фолькового коріння. 7-хвилинний (!) "Мольфар" звучить так, ніби прогресив-рок грають українські кобзарі.

Автором пісні є Гліб Бабіч – поет і воїн ЗСУ, який загинув у бою з ворогами наприкінці липня. "Не покинь" – остання пісня Гліба, яку Kozak System присвятили його пам’яті.

FAHOT – Енергодар - це Україна!

Нова сольна пісня учасника ТНМК присвячена українським захисникам Енергодару та інших міст, що потрапили в тимчасову російську окупацію.

Друга ріка feat. ЕХО – Чи ти почув

Валерій Харчишин та музиканти звертаються до жителів Маріуполя та захисників "Азовсталі".

Пісню "Друга ріка" написали та виконали разом із Ростиславом Домішевським – співзасновником та колишнім басистом гурту "Скрябін".

MONATIK – Молчунам

"Молчунам" – єдина російськомовна пісня з нового альбому Дмитра Монатіка "ART Оборона", що вийшов у липні. Це відповідь усім росіянам "внєпалітікі".

Jerry Heil, alyona alyona, Ela – #KUPALA

Черговий спільний трек Джеррі та Альона приурочили до Дня Івана Купала. Цього разу до дуету долучилася ще й німецька співачка Ela.

До відео на пісню увійшли кадри з класичного українського фільму "Вечір на Івана Купала".

Аліна Pash – Heaven

Heaven – перша сольна пісня Аліни Паш після її участі в нацвідборі на "Євробачення"-2022. У ній ідеться про українських дітей, що загинули від рук російських ворогів.

Pianoбой – Триматись своїх

Дмитро Шуров написав цю пісню рік тому, а зараз вона звучить як пророча. Кліп на "Триматись своїх" зняли у порожньому терміналі київського аеропорту "Бориспіль".

Ляпіс Трубецкой – Воїни світла

У 2013-му хіт білоруського рок-гурту став гімном Революції Гідності. А в липні 2022-го музиканти нарешті переклали її українською.

Автором українськомовної версії "Воїнів світла" є Сергій Жадан. Разом із Сергієм Міхалком пісню заспівав його син, Макар.

ROXOLANA – Не бійся

14 липня під обстрілом у Вінниці загинув звукорежисер співачки, Євген Коваленко. За тиждень після трагедії вона присвятила нову пісню йому та іншим жертвам російського теракту.

Лилу45 – Коли сонце сідає за схил

"Коли сонце сідає за схил" – перший повністю українськомовний альбом київської інді-співачки Людмили Білоусової.

В однойменній пісні з нього Лилу45 описує страждання рідного міста під російськими обстрілами.

Wellboy – Ворогів на ножі

Антон Вельбой випустив перший сингл після розриву зі своїм екс-продюсером, проросійським колаборантом Юрієм Бардашем. Попри легке літнє звучання він присвячений незламності українського духу в боротьбі з ворогами.