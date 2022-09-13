Рівненські депутати пропонують повернути у шкільну програму твори Уласа Самчука

Рівненська обласна рада звернулася до міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета з проханням додати у шкільну програму з літератури твори письменника Уласа Самчука.

Рішення було ухвалене на сесії, повідомляють у раді.

Депутати зауважили, що після здобуття Україною незалежності на уроках літератури діти вивчали твори Уласа Самчука. Зокрема, роман "Марія", уривки з роману "Волинь" та статтю "Нарід чи чернь".

Однак під час правління Віктора Януковича ці твори з програми вилучили, і вони не вивчаються у школі і зараз.

Улас Самчук. Фото:Вікіпедія

"Улас Самчук в історії України – знакова постать, "літописець українського простору", життя і творчість якого невіддільні від народу, серед якого він жив і творив.

Його твори – не лише про рідну Волинь. У них доля всього українського народу, його боротьба за право бути й жити вільно на своїй землі. Напевно саме тому в радянські часи творчість Уласа Самчука була під забороною", – йдеться у зверненні депутатів.

Волинянин Улас Самчук (1905-1987) – український письменник і журналіст. Входив до складу Організації українських націоналістів, після розколу організації залишився на боці Андрія Мельника. Емігрував у Канаду. Був членом уряду Української народної республіки у вигнанні.

Роман Уласа "Марія" вважається першим у світі твором, присвяченим колективізації та Голодомору 1933-го року в Україні.